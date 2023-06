Die meisten Punkte in Flensburg: Eine Automarke sticht deutlich hervor – Um die Frage zu klären, ob mit bestimmten Automarken auch individuelle Fahrstile einhergehen, bedarf es nur eines Blickes auf die Punktekartei in Flensburg. Genau das dachte sich auch ein großes Vergleichsportal und fand dabei heraus, dass Fahrer einer Marke ganz besonders viele Punkte sammeln – wenn auch über einen Umweg, denn natürlich kann man in Flensburg nicht einfach so anklopfen.

Also wertete das Vergleichsportal Verivox zunächst die dort getätigten Kfz-Versicherungsabschlüsse der vergangenen 24 Monate aus, im Zuge derer die Kunden zuvor angeben müssen, ob diese Punkte in Flensburg haben. Auf diese Art und Weise kam man dann an die – natürlich anonymisierten – Daten für eine Analyse, die 100 Automodelle und 30 Automarken umfasste und sich dabei auf überwiegend privat genutzte Fahrzeuge konzentrierte.

Dabei zeigte sich, dass der Audi Q5 und der Audi A5 ganz besonders forsch auf deutschen Straßen unterwegs sind und sich von daher den ersten und den zweiten Platz teilen.

In beiden Fällen liegt der Anteil der Verkehrsdelikte 70 Prozent über dem Durchschnitt.

Den dritten Platz belegt mit dem A1 ebenfalls ein Audi, mit dem A6 (Platz fünf) und dem Audi TT (Platz neun) reihen sich außerdem noch zwei weitere Modelle des Autoherstellers in die Top Ten ein.

Diese Dominanz lässt noch Luft für den Mercedes-Benz CLA auf dem vierten Platz, dem Skoda Superb auf dem sechsten Platz und dem Volvo XC60 auf Platz sieben. Die Ränge Acht und Zehn gehen mit dem Touareg und dem Passat an VW.

Etwas überraschend zeigte sich, dass Fahrer der B-Klasse von Mercedes-Benz der Auswertung zufolge wiederum besonders umsichtig sind und nur halb so häufig Punkte in Flensburg haben wie der zugrundeliegende Gesamtschnitt.

Erwartungsgemäß vorsichtig sind außerdem Kleinwagen unterwegs. Mit besonders wenig Punkten in der Verkehrssünderkartei tun sich dabei die Modelle Citroen C1 und Smart Forfour hervor. Mit Blick auf die Automarken sitzen zudem Fahrer von Suzukis, Toyotas und Dacias am sichersten hinter dem Lenkrad.

Quelle: efahrer.chip.de