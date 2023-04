Deutsche Modelle abgeschlagen: Auto des Jahres gewählt – das ist es – Wieder einmal wurde das „Auto des Jahres“ gewählt. Erneut konnte sich kein deutscher Hersteller die Goldmedaille sichern, dafür aber Silber und zwei weitere Top-Ten-Platzierungen. Welches Unternehmen sich stattdessen am Ende die begehrte Krone der Wahl aufsetzen durfte, erfahrt ihr im Folgenden.

Nach einem Bericht des Portals „Chip“ geht der Titel „Auto des Jahres“ auch in diesem Jahr wieder nach Südkorea. Erneut konnte sich Hyundai den ersten Platz sichern. Im Ranking der „World Car Awards“ machte der Hyundai Ioniq 6 wie schon sein Vorgänger das Rennen und wurde zum Sieger gekürt. Die Silbermedaille ging an BMW mit dem X1 respektive der Elektrovariante iX1.

Auch Bronze holte man sich bei Hyundai:

Mit dem Kia Nero hat man dort ebenfalls ein Auto auf dem dritten Platz, da Kia zur Hyundai-Gruppe gehört. Auf Platz vier wählte man den Alfa Romeo Tonale. Platz fünf schnappte sich erneut BMW mit dem 2 Series Coupé. Honda hat mit dem HR-V (Name in Nordamerika, in Japan, China und Südostasien unter ZR-V firmierend) den sechsten Platz der Wahl errungen. Auf der sieben liegt der Mazda CX-60, Platz acht ergeht wieder an einen deutschen Hersteller: mit dem Mercedes-Benz C.

Die Plätze neun und zehn holte man sich bei Nissan mit dem Ariya sowie dem Nissan Z. Bei den „World Car Awards“ wurde auch das „Luxusauto des Jahres 2023“ gewählt. 16 Kandidaten wurden letztlich aufgestellt, Platz eins unter allen Bewertungen schnappte sich der Lucid Air. BMW errang auch hier nur Silber mit dem BMW 7 Series/i7. Einmal mehr ist Hyundai auf den Spitzenplätzen vertreten: Der Hersteller des Genesis G 90 gehört zur Gruppe Hyundai Motor Company, wie man bei „Chip“ erläutert.

Es handelt sich um ein Oberklasse-Modell, welches nicht in Europa angeboten wird. 2022 hatte die Spitzenposition in der Wählergunst Mercedes mit dem EQS errungen.

Quelle: chip.de