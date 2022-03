Der schnellste RS der Welt: Der neue Audi RS e-tron von Drift-Ikone Ken Block – Es kommt vor, dass die Autobauer ihren Renn-, Test- und Driftfahrer-Stars in enger Zusammenarbeit ein besonderes Modell kreieren helfen. So auch im Falle von „Gymkhana“-Ikone Ken Block. Aufgrund einer Partnerschaft, die er mit Audi einging, wird er bald mit dem weißen Geschoss aus diesem Video unterwegs sein: einem maßgeschneiderten RS e-tron GT.

Gemeinsam mit Audis Designteam entstand dieser Wagen, dessen sauberer, schneeweißer Look im klaren Kontrast mit schwarzglänzenden Akzenten und der Bereifung das Auge einsaugt. Dank der ungleichen Rotiform-Bereifung mit Aero-Scheiben vorne und sechs Speichen achtern wird dem Sehorgan geschmeichelt und zugleich der Blick über das sportive Design gelenkt.

Fast schon einen Kontrast bildet da der Dachgepäckträger, mit dem Block Snowboards transportieren will:

Der Mann lebt in den Bergen des US-Bundesstaates Utah, wie das Magazin „Carscoops“ berichtet. Verständlich, dass bei einem Fahrer, der monströs überzüchtete Boliden für seine spektakulären Gymkhana-Videos gewohnt ist, die nötige Kraft und Beschleunigung bei seinem Privaten im Bergland nicht fehlen dürfen. Da der e-tron in der Standardversion kein Kind von Traurigkeit diesbezüglich ist, braucht sich Block da kaum zu sorgen.

Dieser RS e-tron GT für den Meister aller Kreise aus verbranntem Gummi kommt mit einem rund 600 Pferdestärken kräftigen Duo von Elektromotoren daher. Die dürften bei 830 Nm Drehmoment und Allrad ordentlich an den Steigungen der Berge von Utah knabbern. Per Overboost-Funktion lässt sich der Wert kurzzeitig auf rund 640 Pferdestärken hochschrauben. Ausreichend Power, um die weiße Schönheit in 3,1 Sekunden von 0 auf 100 zu katapultieren.

Es ist schon der zweite Ringträger, der im Zusammenhang mit Block präsentiert wird:

Ende Dezember 2021 zeigte Audi den S1 e-tron Quattro Hoonitron, mit dem der Drift-König für eine neue Videoreihe namens „Elektrikhana“ antreten wird. Dieser Stromer ist vom ikonischen Sport Quattro S1 inspiriert, der beim Bergrennen Pikes Peak International Hill Climb antrat. Noch weiß man nicht, was für ein Monster der Hoonitron in Sachen Eckdaten werden dürfte – „Carscoops“ vermutet einen E-Audi jenseits der 700 Pferdestärken, der sich klar von Blocks ikonischem Mustang „Hoonicorn“ unterscheiden dürfte.

Quelle: carscoops.com