Der Gott aller Trucks: Rezvani zeigt den Hercules 6x6 mit 1300 PS – Es zeugt schon von einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein, wenn man einen Pick-up nicht nur als Dreiachser ausliefert, sondern diesen auch noch als „Gott aller Trucks“ bezeichnet. Doch mit genau diesem Spitznamen stattet Hersteller Rezvani seinen Hercules 6x6 aus. Der Wagen ist – je nach Motorisierung – noch mächtiger als der berühmte Rezvani Tank.

Die Basis soll ein handelsüblicher Jeep Gladiator bilden, der Koloss steht nach dem Umbau erhöht und auf 37-Zoll-Reifen. Unter der Haube arbeiten verschiedene Motorvarianten, je nach Kundenwunsch: vom Pentastar V6 mit 289 PS und 3,6 Litern Hubraum bei 353 Nm Drehmoment über einen 3-Liter-EcoDiesel mit rund 270 Pferdestärken bis hin zum 6,4 Liter HEMI V8 mit 507 Pferdestärken, ist alles dabei.

Wem das noch immer nicht genügt, der kann sich seine Kundenwünsche auch mit dem turbogeladenen 6,2-Liter-V8 erfüllen, der auch unter der Haube des Dodge Challenger SRT Demon brüllt. Wer diese Variante wählt, bekommt einen aufgebohrten Motor mit 7,0 Litern Hubraum und maßgeschneiderten Bestandteilen, bei dessen Leistungsprofil man mit den Ohren schlackert.

Denn dann entfesselt der Hercules 6x6 satte 1318 PS und stemmt ein Drehmoment von 1341 Nm in den Asphalt.

Verschiedene Fahrmodi und ein Getriebe, das aus dem Dodge Ram 1500 TRX stammt, steuern das Sechser-Allradsystem an, bei dem die Nutzer zwischen 6×2, 6×4 and 6×6 Drive wählen dürfen. Alternativ lässt sich der Hercules 6x6 übrigens auch in einer militärischen Variante erwerben, die dann mit Kevlar-Panzerung, kugelsicherem Glas, unplättbaren Reifen, einem selbst versiegelnden Treibstofftank, Unterbodenminen- und EMP-Schutz daherkommt.

Die Militärvariante kann auch mit Rauchwerfern, Türgriffen, die sich unter Strom setzen lassen, einem System, das thermische Nachtsicht erlaubt sowie Scheinwerfern, die Angreifer blind machen können, ausgeliefert werden. Es versteht sich, dass ein solcher Koloss in jeder Version seinen Preis hat, die „einfache“ Basisvariante des Rezvani Hercules 6x6 fängt bei 225.000 US-Dollar an.

Quelle: carscoops.com