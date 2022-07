Dauertest: Die zehn besten Autos aller Zeiten – Autos und ihre Zuverlässigkeit auf Zeit, ein spannendes Thema, das viele interessiert. Schließlich gibt es Autos, die auch nach mehreren Jahren noch zuverlässig sind, während andere Fahrzeuge schon ab Werk immer wieder für Ärger sorgen. Besonders bei neueren Modellen, wo es oftmals an Daten fehlt, wird es spannend.

Da schaffen nur Dauertests Klarheit, die von Fachzeitschriften wie zum Beispiel „Auto Bild“ durchgeführt werden. Bei diesen Dauertests müssen die Fahrzeuge dann in kurzer Zeit 100.000 Kilometer zurücklegen. Hierbei werden sie in vielen Situationen erprobt, die das Getriebe, die Bremsen oder den Motor stark beanspruchen – etwa Fahrten durch den Stadtverkehr oder Vollgasfahrten auf der Autobahn.

Während dieser Tests wird dann jeder Mangel und jedes Problem penibel protokolliert. Am Ende dieser Dauertests werden die Autos dann durch die Dekra bis in kleinste Detail untersucht und auseinandergenommen. „T-online“ hat nun eine Top Ten der besten Fahrzeuge all dieser Dauertests zusammengestellt. Da mehrere Autos Punktgleichheit erzielten, teilen sie sich einen Platz.

Platz 8: Kia Sportage 2.0 CRDi AWD Spirit - Fehlerpunkte: 4/Note: 1

100.000 km ohne Panne, Keine Schwächen nach Dekra-Untersuchung

Platz 8: VW Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline - Fehlerpunkte: 4/Note: 1

100.000 km ohne Probleme, Test auf 150.000 km ausgeweitet, nur minimale Probleme

Platz 8: Toyota Prius IV - Fehlerpunkte: 4/Note: 1

Wenig Verschleiß an der Technik, nur leichter Rost in Karosserie-Hohlräumen

Platz 6: Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD-Fehlerpunkte: 3/Note: 1

Lediglich kleinere Mängel, gute Werkstattleistung, widerstandsfähiger Motor

Platz 6: Suzuki Swift Sport - Fehlerpunkte: 3/Note: 1

Korrosionsschutz Traumnote 1+, nach Dekra-Untersuchung leichter Rost an Längsträgern

Platz 2: Audi A4 Avant - Fehlerpunkte: 2/Note: 1

Zeigte nahezu keine Schwächen in Bezug auf Innenraum, Verarbeitung sowie Technik

Platz 2: Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style - Fehlerpunkte: 2/Note: 1

Fehlerfrei; Dekra-Untersuchung steht noch aus, Dauertest verlängert

Platz 2: Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic - Fehlerpunkte: 2/Note: 1

Häufige Fehlermeldungen beim Parksensor, ansonsten keine Schwächen

Platz 2: BMW Z4 - Fehlerpunkte: 2/Note: 1

Keine Probleme, nahezu kein Verschleiß nach 100.000 km, keine Mängel nach Dekra-Untersuchung

Platz 1: Audi A3 Sportback g-tron - Fehlerpunkte: 0/Note: 1+

Zuverlässigstes Fahrezeug mit Erdgasantrieb. Keine Ausfälle oder Schäden nach 100.000 km sowie Dekra-Untersuchung

Quelle: t-online.de