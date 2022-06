Das futuristischste Wohnmobil der Welt – Wer im Luxus schwelgt, kennt beim Reisen wohl lediglich eine Qual: die der Wahl. Statt in der Touristenklasse im engen Flugzeugsitz eingepfercht nimmt man den Privatjet. Ob die oberen Zehntausend auch campen? Sagen wir mal so: Wäre dem nicht so, gäbe es Fahrzeuge wie das folgende nicht: das Dembell Motorhome Model M, ein Wohnmobilgigant, der die Millionen-Euro-Grenze knackt und mit jedem nur erdenklichen fortschrittlichen Komfort daherkommt.

Apropos Millionen: Der YouTube-Kanal „Enes Yilmazer“ ist überaus erfolgreich: Stand dieses Artikels weiß der gute Mann rund 1,7 Millionen Abonnenten hinter seinem Projekt. Der Inhaltsersteller liefert seinen Fans in schöner Regelmäßigkeit Rundgänge durch die Welt der Reichen und Schönen. Genauer: durch deren einmalige Wohnstätten, aber eben auch durch Fahrzeuge aller Art.

Von Mega-Villen bis hin zur Superjacht für 100 Millionen Dollar ist alles dabei.

Einer dieser Video-Rundgänge führt Enes Yilmazer nach Wilhelmsdorf in Deutschland. Hier stammt es her, das Dembell Motorhome Model M. oder wie er sein Video nennt: „Wir haben eine Tour durch das modernste Wohnmobil der Welt gemacht.“ Kostenpunkt: 1.070.000 Euro. Basis für dieses Reisefahrzeug für Wohlbetuchte ist wie öfter in solchen Fällen der Mercedes Actros. Die Variante kommt mit einem V12-Aggregat mit mehr als 530 Pferdestärken daher, die dem zwölf Meter langen Koloss den nötigen Vorschub verleihen.

Auf 2,50 Metern Breite und mit einer Gesamthöhe von vier Metern bietet das Model M ausreichend Platz für eine entsprechende Wohnfläche und allen nur erdenklichen Komfort. Nach dem Besichtigen des Äußeren und der unverzichtbaren Energieversorgung für den Wohnraum nimmt uns Enes Yilmazer mit in den Innenraum. Dieser wurde von einem Unternehmen gestaltet, welches sich normalerweise auf das Design von Yachten konzentriert.

Gedämpfte Farben, reflektierende Oberflächen und klare Linien bestimmen daher das Bild.

Entsprechend begrüßt ein 50-Zoll-Flatscreen all jene, die das Parkett des Luxuskolosses betreten. Der rundet eine komfortable Sofaecke ab, deren Tisch sich auf einer zentralen Säule wahlweise als Ess- oder Couchmöbel positionieren lässt. Darüber prangt ein Oberlicht, das sich im Zuge des Klimakonzepts dieses Giganten ebenso wie der Rest der Scheiben beheizen lässt, um den Insassen den nötigen Komfort auch in kalten Jahreszeiten zu bieten. So muss niemand frieren.

Über den Sitzgelegenheiten für Fahrer und Beifahrer – natürlich frei rotier- und schwenkbar – ist ein Gästebett verborgen, welches sich elektrisch verbergen oder herabfahren lässt. Die in eleganter Klavierlack-Optik gehaltene Küchenzeile wartet selbstverständlich mit allem auf, was man benötigt, Spülmaschine inklusive. Diese Schilderungen bilden allerdings nur die Spitze eines hochmodernen Eisbergs, der im Dembell Motorhome Model M seiner Entdeckung harrt.

Lasst euch den vollständigen Video-Rundgang nicht entgehen.