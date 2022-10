„Das erste fliegende Auto der Welt“: Alef zeigt Erfindung mit 257 km Luft-Reichweit – Staus können eine nur schwer zu erduldende Sache sein. Wohl dem, der wie in einem Zeichentrickfilm ein Auto hat, mit dem er einfach aus dem Stand abheben kann. Was bestenfalls nach Science-Fiction klingt, soll nach den Vorstellungen des Unternehmens „Alef Aeronautics“ nicht nur Realität werden, sondern ist es bereits: Das enthüllte nun sein Flugauto.

„Das erste fliegende Auto der Welt“, wie man es bei einer entsprechenden Präsentation samt Live-Enthüllung nannte. Ein Fahrzeug, mit dem man einem Helikopter gleich abheben und so Ballungsräume oder dramatische Situationen einfach in der Luft „umfahren“ kann. Die kalifornische Firma Alef Aeronautics gibt laut einem Bericht von „LADbible“ an, ihr Model A getauftes Fahrzeug nutze ganz normale städtische Infrastruktur zum Fahren und Parken.

So lange, bis der Model A eben abhebe, etwa um Staus zu umgehen:

In knapp drei Jahren, also bereits im vierten Quartal des Jahres 2025 will das Unternehmen sein Flugauto an Interessierte liefern. Kostenpunkt: umgerechnet rund 310.000 Euro. Dann darf abgehoben und in die Lüfte emporgestiegen werden. Alef Aeronautics zufolge mit dem einzigen Gefährt, welches sowohl auf Straßen fahren als auch wie ein Hubschrauber zu starten vermag.

Dort bezeichnet man die eigene Erfindung als „Lösung für die Herausforderungen der modernen Verkehrsüberlastung“. Rund 322 Kilometer weit soll der Model A am Boden kommen, es in der Luft auf bis zu 257 Kilometer Strecke bringen. Die Vorbestellungen für das Gefährt begannen am 19. Oktober, flugrechtliche Fragen scheinen wohl über Kalifornien hinaus noch nicht final geklärt.

Getestet seit 2019 – auch in der Luft

Alef-Boss Jim Dukhovny: „Der Alef Model A ist eine moderne Lösung für die städtischen und ländlichen Transportbedürfnisse des 21. Jahrhunderts, denn es ist das schnellste und bequemste Transportmittel, das jemals vom Ausgangspunkt zum Zielort entwickelt wurde. Das Alef-Flugauto ermöglicht es den Verbrauchern, zwischen Fahr- und Flugmodus zu wählen und so je nach Straßenbedingungen, Wetter und Infrastruktur den optimalen Weg zu nutzen.“

Erste Prototypen in Originalgröße erprobt man bereits seit 2019, kann technische Eckdaten listen: „Er verfügt über ein verteiltes elektrisches Antriebssystem, keine freiliegenden Propeller, ein umfangreiches Software-Flugstabilisierungs- und Sicherheitssystem, ein Höhenruder-Stabilisierungssystem und Allradantrieb. Zu den wichtigsten Sicherheitskomponenten gehören die 3- bis 8-fache Redundanz aller Schlüsselkomponenten, die 1000-Punkte-Diagnose in Echtzeit, Diagnose von Fehlstarts vor dem Flug, die Hinderniserkennung und -vermeidung und vieles mehr.“

Gearbeitet wird am Model A seit 2015

Das Kernteam der Entwicklung setzt sich dabei aus vier Brancheningenieuren zusammen, die gemeinsam mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Technologieentwicklung vorweisen können. Mit der Viertürer-Limousine Alef Model Z will man 2035 eine massenmarkttaugliche, günstige Version zu einem Preis von umgerechnet rund 36.000 Euro veröffentlichen.

Quelle: ladbible.com