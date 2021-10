Das E-Auto für jedermann: VW präsentiert den ID. LIFE – Mit dem anlässlich der IAA Mobility in München präsentierten ID. LIFE möchte VW eine Grundlage für erschwingliche E-Autos schaffen. Zwar handelt es sich bei dem Prototypen aktuell noch um eine Studie, doch bis 2025 soll daraus ein Einsteigermodell in die elektrische Mobilität für rund 20.000 Euro erwachsen, auf dessen Basis eine ganze Fahrzeugfamilie geplant ist.

So wurde neben dem gezeigten viertürigen Crossover-Modell auch ein konventioneller Kleinwagen in Aussicht gestellt, der sich den Polo zum Vorbild nimmt.

Was sich alle Modelle aber teilen werden, ist der „Modulare Elektrobaukasten“ (MEB), der mit Blick auf das Kleinwagensegment etwas kleiner ausfällt. Zugunsten der Kosten und des Gewichtes wurde der Motor außerdem vom Heck nun auf die Frontseite verlagert.

Das multifunktionale Interieur soll eine junge Zielgruppe ansprechen.

Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen erklärt: „Wir haben den ID. LIFE konsequent an den Bedürfnissen junger Zielgruppen ausgerichtet. Wir glauben: Das Auto wird zukünftig noch stärker zum Ausdruck eines Lebensgefühls. Es geht dem Kunden von morgen nicht nur um die Mobilität, sondern noch viel stärker darum, was man mit dem Auto erleben kann. Der ID. LIFE ist unsere Antwort darauf.“

In der Praxis bedeutet dies, dass sich der ID. LIFE laut Volkswagen in Handumdrehen „zu einem Kino oder einer Gaming Lounge umfunktionieren“ lässt. Spielkonsole und Beamer seien bereits an Bord, ein Bildschirm als Projektionsleinwand fährt aus dem Armaturenbrett heraus.

Die vordere Sitzbank kann ebenso wie die hintere umgeklappt werden, so dass „von Kinobestuhlung über ein rund zwei Meter langes Bett bis zu einer Cargo-Variante mit maximal nutzbarem Kofferraum zahlreiche Varianten möglich“ sind. Außen- und Innenspiegel werden durch Kameras und ein Display ersetzt.

Zusätzlich zu dem Touchbedienfeld auf dem hexagonalen, nach oben offenen Lenkrad kann das persönliche Smartphone oder Tablet in das Bediensystem miteingebunden werden, um beispielsweise die Navigation zu steuern, Musik abzuspielen oder Filme und Games auf der Projektionsleinwand darzustellen.

Experten erachten den angepeilten Preis von 20.000 Euro jedoch als äußerst optimistisch – nicht nur hinsichtlich der Ausstattung, sondern vor allem auch mit Blick auf den potenten Antrieb.

Der 172 kW (234 PS) starke Elektromotor des ID. LIFE soll es in 6,9 Sekunden von null auf 100 km/h bringen und den Wagen auf 180 Kilometer pro Stunde beschleunigen, während die 57 kWh Hochvoltbatterie Volkswagen zufolge eine Reichweite von rund 400 Kilometern ermöglicht.

Allerdings handelt es sich ja auch erst um eine Studie. Bis der ID. LIFE 2025 auf den Markt kommt, kann sich das Konzept durchaus noch verändern. Oder wie es vonseiten der VW-Entwickler heißt:

„Wir zeigen hier, was alles möglich ist. Abrüsten können wir später immer noch.“

Quellen: t-online.de , volkswagen-newsroom.com