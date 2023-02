Darf offiziell Passagiere befördern: Fahrerloses Taxi von Zoox fährt bereits – Einmal mehr sorgt Amazon derzeit für mediale Furore. Denn der einstige reine Versandriese hat Tochterunternehmen in ganz anderen Branchen. Eines davon: Der Fahrzeugentwickler Zoox, der sich unter anderem auf autonomes Fahren spezialisiert hat. Jetzt präsentiert Zoox eine straßentaugliche Version eines Minibusses, der ganz ohne Bedienelemente auskommt. Künftig sollen diese Robotaxis überall unterwegs sein – die ersten Varianten wurden nun offiziell auf öffentlichen Straßen eingesetzt.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Fahrzeuge die ersten echten Robotaxis überhaupt. Sie sind in der kalifornischen Stadt Foster City unterwegs. Dort pendeln sie zwischen zwei Gebäuden und erreichen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 56 km/h. Ein Novum: Es sind die ersten Robotaxis, die mit offizieller Genehmigung bereits Fahrgäste befördern. Noch sind es keine Passanten, sondern Mitarbeiter von Zoox.

Weiterer Meilenstein in Richtung Massentauglichkeit erreicht

Der potenzielle Markt für solche autonomen Taxis ist umkämpft. So hat etwa auch General Motors eine Tochterfirma namens Cruise im Rennen. Deren Fahrzeuge sind allerdings umgebaute herkömmliche Autos, während die Zoox-Variante eine Eigenentwicklung darstellt. Der Minibus bietet eine Kabine, in der sich bis zu vier Passagiere gegenübersitzen, wie „Golem“ berichtet. Eine Fahrerkabine, Pedale oder gar ein Lenkrad gibt es nicht.

Alles an diesen Fahrzeugen von Zoox ist auf autonomen Betrieb ohne Fahrer ausgerichtet. Entsprechend mächtig ist die Sensorpalette des Fahrzeugs, das sowohl mit Radar- als auch mit Lidar-Messfühlern ausgestattet ist. Hinzu kommen Kameras. Alle vier Räder des Fahrzeugs sind lenkbar, was ihm eine hohe Manövrierfähigkeit verleiht. Bei der Firma zeigte man sich erfreut über die gesetzte Messlatte für fahrerlose Taxis.

Aicha Evan, Geschäftsführerin von Zoox:

„Das erste Unternehmen zu sein, das ein speziell konstruiertes Robotaxi mit Fahrgästen auf öffentlichen Straßen in Kalifornien betreibt, ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für Zoox, sondern für die gesamte Branche der autonomen Fahrzeuge“. Bevor diese ihre ersten Passagiere befördern durften, wurden intensive Tests auf Privatstraßen durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung von Zoox. Der kalifornische Arm der US-Zulassungsbehörde Department of Motor Vehicles (DMV) hatte bereits für 2020 eine entsprechende Genehmigung für autonome Testfahrten auf der Straße erteilt.

„Golem“ zufolge hat das Unternehmen zunächst mit Fahrzeugumbauten experimentiert – die Technologie wurde in Toyota-Autos eingebaut. 2014 war Zoox gegründet worden, 2020 wurde der Onlineriese Amazon des Geschäfts gewahr und kaufte sich bei Zoox ein. Sobald die Testphase mit Mitarbeitern des Unternehmens abgeschlossen ist, will Zoox auch reguläre Passanten in den Robotaxis befördern. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Quelle: golem.de