Custom-Projekt: Bastler modded sich F81 BMW M3 Touring im Eigenbau – Viele BMW Fans sehnen sich schon lange nach einer Touring-Version des M3 und liegen dem Unternehmen mit diesem Wunsch in Ohren. Doch bislang blieb man dort stumm. Das veranlasste einen britischen Autobastler, sich diesen Traum einfach selbst wahr zu machen. Er baute sich seinen F81 M3 Touring einfach selbst. Im Video könnt ihr das Teil bestaunen, das jedem offiziellen Wagen schicke Konkurrenz macht.

Das Fundament bildet ein 320d Touring, der stark modifiziert wurde. Der Tüftler, ein gewisser Nick, hatte zuvor bereits einen M3 Touring der Generation E 92 konstruiert, bevor er sich an dieses Projekt wagte. Unter der Haube des Eigenbaus pocht ein Herz in Form eines 3,0-Liter-Sechszylinder mit Doppelturbo aus einem F81 M3. Der Motor wurde nochmals stark modifiziert und liefert nun ca. 540 Pferdestärken.

Doch nicht nur die inneren Werte wurden überarbeitet

Vordere und hintere Stoßstangen stammen ebenso von einem M3 wie die Flügelblenden. Wir sehen auch eine nachträglich gefertigte Motorhaube aus Carbonfaser, die den sportlich-aggressiven Look noch unterstreicht, ebenso wie das Heck mit seinem Custom-Auspuffsystem inklusive sportivem Diffusor. Die Räder sind ebenso maßgefertigt. Last but not least arbeitete Nick auch an der Aufhängung und legte alles tiefer.

Nicht zuletzt dank dem Lack in San-Marino-Blau sieht der Wagen auch ansonsten wie ein offizielles BMW-Modell aus. Der Eindruck setzt sich innen fort, wo viele M3-Teile wie etwa das Performance-Lenkrad oder auch Ledersitze in Sakhir Orange neben jeder Menge Fiberglas-Teile zum Einsatz kommen. Ein schickes Projekt mit ordentlich Dampf, das keinen Fan kalt lassen sollte.

Quelle: carscoops.com