Cristiano Ronaldo: Der unglaubliche Luxus-Fuhrpark von CR7 – Er ist ein wahrer Weltstar und gilt als einer der besten Fußballspieler unserer Zeit. Der portugiesische Star-Stürmer feierte schier unzählige Erfolge auf dem Feld und hat ohne Frage bis dato eine beispiellose Karriere als Sportler hingelegt. Kein Wunder, dass der mittlerweile 38-jährige Super-Kicker bei seinen Millionen von Fans Kultstatus genießt. Doch auch neben den Platz macht Cristiano Ronaldo, Spitzname CR7, immer wieder auf sich aufmerksam.

Gerne auch durch allerhand Edelkarossen, schließlich hat Ronaldo bekanntlich ein Faible für teure Autos. Und da sind im Laufe der Jahre allerhand Nobelmarken in seinen Besitz gewandert, sodass Cristiano Ronaldo mittlerweile auf einen unglaublichen, millionenteuren Luxus-Fuhrpark blicken kann. Dass er sich eine derartige beachtliche Auto-Sammlung leisten kann, verwundert nicht, schließlich strich die Fußball-Ikone nicht nur stets ein fürstliches Salär ein, sondern macht auch richtig Geld durch massenhafte Werbeeinnahmen.

Alleine bei seinem letzten Club Manchester United strich Ronaldo mit weit über 30 Jahren noch rund 30 Millionen Euro pro Jahr ein. Das Gesamtvermögen von CR7 wird indes auf rund 500 Millionen Euro geschätzt. Genug Moneten, um sich allerhand schnittige Nobelkarossen und extrem begehrte, limitierte Sondermodelle leisten zu können. Und so war lange Zeit sein Dienstwagen ein 600 PS starker Audi RS6 Avant. Derzeit ist er auf einen Mercedes-AMG GLE 63 S umgestiegen. Zudem besitzt CR7:

Mercedes-AMG S 65 Coupé

Mercedes-Benz SLS AMG

Porsche 911 Turbo S

Lamborghini Aventador

Ferrari 599 GTB Fiorano

Ferrari F12 tdf

Range Rover Sport SVR

McLaren Senna

Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Cullinan

Ferrari-i

Das war aber noch nicht alles, zudem soll Ronaldo im Besitz von einem Ferrari LaFerrari sein, den es weltweit nur 499-mal gibt. Zudem erstrahlt in seinem Mega-Fuhrpark ein McLaren MP4-12C in der Sonderversion High Sport. Last but not least darf natürlich in der Edel-Auto-Sammlung Ronaldos der Bugatti nicht fehlen. Und auch hier lässt der Fußballtitan die finanziellen Muskeln spielen, besitzt er doch nicht „nur“ den Bugatti Veyron als Sondermodell Grand Sport Vitesse, sondern auch den Bugatti Chiron und als Kirsche obendrauf eines der superseltenen Jubiläumssondermodelle von Bugatti, den zehn Millionen teuren Centodieci.

