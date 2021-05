Nur 25 Exemplare des Koenigsegg Agera RS wurden gebaut. Die schwedische Supersportwagen-Sensation stellte den Rekord für das schnellste Serienauto der Welt auf. Leider ist einer von ihnen kürzlich in der Schweiz verunfallt – und nein, Richard Hammond saß nicht am Steuer. Eine lokale Nachrichtenagentur berichtet, dass der Agera RS auf einer schmalen Straße in Nyon-St-Cergue-Morez außer Kontrolle geriet, bevor er einige Steine an der Seite einer Eisenbahnlinie traf.

Zum Glück wurde der Fahrer nicht verletzt, aber das gleiche gilt nicht für das 1,160 PS starke Hypercar im Wert von zwei Millionen Dollar, das schwer beschädigt wurde. Der Zug wurde angehalten, während die Rettungsdienste das Wrack entfernt haben. Was den Unfall verursacht hat, ist unbekannt, aber der Koenigsegg Agera RS ist ein sehr stabiles Auto mit extremer Geschwindigkeit, wie wir während seiner Rekordfahrt auf einem geschlossenen Abschnitt der öffentlichen Straße in Nevada gesehen haben. „Dies ist eine öffentliche Straße, keine seidig glatte Strecke“, schrieb der Autohersteller zu der Zeit. „Der Agera RS blieb auch bei Höchstgeschwindigkeiten sehr stabil. Niklas musste nur das Auto kontrollieren. Er musste nie dagegen ankämpfen.“

Jedoch muss der Fahrer sich keine großen Sorgen über den Schaden machen, denn Koenigsegg ist bekannt dafür, seine Umbauten wieder auferstehen zu lassen. So hatten sie bereits einen One nach einem Crash auf dem Nürburgring von den Toten zurückgebracht. Hoffentlich kann auch dieser Agera RS noch gerettet werden. Ein anderer Agera RS wurde letztes Jahr ebenfalls auf dem Weg zu seinem neuen Besitzer zerstört, wurde aber durch ein brandneues Modell ersetzt.