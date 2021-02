Sportwagen-Porträt im Video: Die Corvette 2019er C7 ZR1 mit allen offiziellen Upgrades – Fans des US-Autoklassikers Corvette haben Hoffnung, dass 2021 ihnen einen wahren Supercar-Zerstörer bescheren könnte, falls die Corvette C8 ZR1 von Chevrolet auf den Markt drängt. Doch nicht jeder möchte sich so lange gedulden und manche sind mit ihrer C7 ZR1 von 2019 mehr als zufrieden – insbesondere dann, wenn es sich um eine Cabrioversion mit entsprechenden Upgrades wie dem offiziellen ZTK Track Performance Paket sowie der höchsten Ausstattungsstufe 3ZR Premium handelt.

Dann ist die 2019er Corvette CR7 ZR1 inklusive aller An-, Zu- und Ausbauten nicht nur ein reines Leistungsmonster, das man ja ohnehin mit dem Namen Corvette assoziiert. Das Cabrio ist in dem Fall eine echte Schönheit: 2-Wege-Heckflügel sowie ein Frontsplitter mit Endkappen aus Kohlefaser, ein zusätzlicher Spoiler unter dem Rumpf für mehr Stabilität, Kühlkanäle für die Heckbremsen und last but not least Tonneau-Cover-Einsätze aus Kohlefaser.

Satinierte, graphitfarbene Leichtmetallräder mit den Maßen 19×10,5 vorne und 20×12 hinten, die mit Reifen des Typs Michelin Pilot Sport Cup 2 bestückt sind, runden den wundervollen Look ab. Auch in Sachen Fahrkomfort braucht sich die C7 von 2019 nicht vor kommenden Modellen zu verstecken – sie verfügt ohnehin über Magnetic Ride Control, dank ZTK-Paket wird das Federungssystem vorne und hinten noch mal versteift, sollte ein entsprechender Modus für das Handling gewählt werden.

Der Innenraum ist dank 3ZR-Paket ebenfalls deutlich aufgewertet gegenüber der Standardversion, Carbonfaser-Akzente, Mikrofaser-Veloursleder für die Kabine, belüftete und beheizbare elektrisch verstellbare Sitze mit Lederbezug in Spice Red sowie ein Bose-Premium-Audiosystem runden diese rollende Schönheit ab. Corvette-Fans, die also nicht länger auf ihre C8 warten wollen, sollten vielleicht nach einer gebrauchten C7 von 2019 mit vollen Upgrades Ausschau halten – schnittiger geht Cabrio kaum.

