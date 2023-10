Bußgelder drohen: Autofahrer sollten die 150-Meter-Regel beachten – Es ist ein Szenario, das nicht allzu häufig vorkommt, für Autofahrer in der Regel aber einen freudigen Moment markiert: Ein Parkscheinautomat ist defekt oder ausgefallen. Normalerweise bedeutet das laut einem Medienartikel, dass man nun umsonst parken darf. Tatsächlich aber gibt es laut dem Ratgeber einen bestimmten Radius, den es zu durchsuchen gilt, um einen alternativen Parkautomaten ausfindig zu machen.

Fest steht: Auch wenn ein Automat defekt ist, so behält die zulässige Höchstparkdauer weiterhin ihre Gültigkeit. Wie der Ratgeber bei „Chip“ erläutert, sollte man bei privaten Parkplätzen zuerst die dort ausgehängten Geschäftsbedingungen in Augenschein nehmen. Diese beinhalten demnach oftmals, was im Falle eines nicht nutzbaren Parkautomaten nun zu tun ist. Die Straßenverkehrsordnung regelt die Situation.

Demnach gilt:

Laut Paragraf 13 der StVO darf man das Fahrzeug im Fall eines defekten Parkautomaten bis zur Höchstparkdauer stehen lassen. Sprich: Man kann dann durchaus kostenlos parken. Doch hier greift die 150-Meter-Regel, welche einem als Orientierungspunkt dienen sollte. Der ADAC erläutert das Ganze wie folgt: „Ist ein Parkautomat defekt, sind Autofahrer verpflichtet, in einem Radius von mindestens 150 Metern nach einem anderen funktionstüchtigen Automaten zu suchen.“

Eine Alternative sollte man also in jedem Fall suchen, sich möglicherweise dort noch ein Parkticket zu ziehen. Erst wenn es diese nicht gibt, ist man angeraten, die Parkscheibe im Fahrzeug gut sichtbar zu platzieren, um zu zeigen, dass man die zulässige Höchstparkdauer nicht überschreitet. Um sich selbst abzusichern, sollte man den defekten Automaten fotografieren und bei Möglichkeit entsprechende Fehlermeldungen auch filmen.

Wer dann ein Knöllchen erhält, hat so die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen.

Anders sieht es übrigens aus, solltet ihr nicht genug Kleingeld dabeihaben oder der Automat sich weigern, eure Münzen anzunehmen. Laut „Chip“ dürft ihr in einem solchen Fall eben nicht einfach per Parkscheibe parken – ein Bußgeld zwischen zehn und dreißig Euro könnte die Folge sein. Weitere Infos zum Vorgehen im Falle defekter Parkautomaten findet ihr in einem Ratgeber-Video des ADAC im Anschluss.

Quelle: chip.de