Bußgeld unter Umständen ungültig: Diese Regeln gelten beim Aufstellen von Blitzern – Es steht absolut außer Frage, dass man sich an vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten hat – nicht nur, um seinen Geldbeutel im Falle von Bußgeldern zu schonen, sondern vor allem, um seine eigene Gesundheit und auch das Leben anderer zu schützen. Da es jedoch immer wieder Unbelehrbare gibt, die lieber Rasen, als nachzudenken, setzt die Polizei unter anderem Radarfallen zur Abschreckung ein. Allerdings dürfen diese nicht einfach so aufgestellt werden, weshalb Bußgeldbescheide unter bestimmten Umständen angefechtet werden können.

Hinsichtlich der Positionierung von Blitzern gibt es bestimmte Regeln, an die sich die Behörden zu halten haben.

Dazu gehört, dass die Radarfalle in einem festgelegten Abstand zum davor aufgestellten Schild stehen muss, welches die auf der Strecke gültige Höchstgeschwindigkeit signalisiert. Die Regelung umfasst dabei auch Ortstafeln, ab denen bekanntermaßen stets ein Tempolimit von 50 km/h gilt.

Dieser Mindestabstand beträgt meist zwischen 75 und 200 Metern, wobei zu beachten ist, dass hier jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat – mancherorts ist sogar überhaupt kein solcher Mindestabstand vorgesehen. Dabei ist ein solcher wichtig, um dem Autofahrer die Möglichkeit zu geben, sein Tempo allmählich zu senken, anstatt scharf zu bremsen und damit einen Unfall zu riskieren.

Im Folgenden findet ihr eine Auflistung der Bundesländer und deren Regelung für den Abstand zwischen Blitzer und dem letzten Schild:

Baden-Württemberg: Kein Mindestabstand vorgegeben

Bayern: 200 Meter

Berlin: 75 Meter vor und hinter Verkehrsschildern, die eine Änderung der Geschwindigkeit anzeigen; 150 Meter vor und hinter einer Ortstafel

Brandenburg: 150 Meter

Bremen: 150 Meter

Hamburg: Kein Mindestabstand vorgegeben

Hessen: 100 Meter

Mecklenburg-Vorpommern: 100 bzw. 250 (Autobahnen und Kraftfahrstraßen)

Niedersachsen: 150 Meter

Nordrhein-Westfalen: Kein Mindestabstand vorgegeben

Rheinland-Pfalz: 100 Meter

Saarland: 100 Meter

Sachsen: 150 Meter

Sachsen-Anhalt: 100 Meter

Schleswig-Holstein: 100 Meter

Thüringen: 200 Meter

Es gibt allerdings auch Ausnahmesituationen, in denen die Regel aufgehoben werden kann.

Dazu gehören Gefahrenstellen mit erhöhtem Unfallrisiko– zum Beispiel bei unübersichtlichen Einmündungen, kurzen Tempo-30-Strecken oder auch in der Nähe von Schulen oder Altenheimen – oder auch im Bereich von Geschwindigkeitstrichtern, welche die Geschwindigkeit schrittweise herunterregeln.

Unerheblich ist hingegen, wie nahe der Blitzer am nächsten Schild steht – so zum Beispiel wenn nach einer Tempo-50-Zone und dem Blitzer ein Schild Tempo 70 anzeigt. Beschleunigt werden darf nach einem Beschluss des Oberlandesgerichts in Stuttgart von 2011 (Aktenzeichen 4 Ss 261/11) in diesem Fall übrigens erst nach passieren des 70er-Schildes.

