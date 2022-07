Bundesregierung plant offenbar Strafsteuer für Diesel & Benziner – Unlängst wurde mit dem EU-Verbrennerverbot beschlossen, dass ab 2035 nur noch klimaneutrale Autos neu zugelassen werden. Doch was für viele noch in weiter Ferne liegt, könnte Besitzer von Diesel-Fahrzeugen und Benzinern auf eine andere Art und Weise wesentlich früher treffen.

Denn offensichtlich ist das Verbrenner-Verbot nur einer von mehreren Schritten. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, will die Bundesregierung offenbar die Kraftfahrzeugsteuer in eine Strafsteuer für alle Diesel und Benziner ändern. Mit dieser Steueränderung will man demnach vor allem Fahrzeuge mit hoher CO2-Emission stärker belasten.

Bundesfinanzministerium ohne Dementi

Alle Besitzer eines E-Autos würden indes einen Bonus bekommen und weniger Steuern zahlen. Genaue Details zu diesem Vorhaben sind allerdings noch nicht öffentlich geworden. „Auto-Bild“ fragte wegen der berichteten Umwandlung der Kfz-Steuer in eine Strafsteuer beim Bundesfinanzministerium an.

Dementiert wurde dies nicht, sondern man antwortete: „Die Abstimmungen zu den Klimaschutzmaßnahmen 2022 dauern gegenwärtig innerhalb der Bundesregierung noch an.“ Generell soll die Kfz-Steuer aufkommensneutral bleiben. Heißt: Nur jene Fahrzeuge sollen stärker belastet werden, die zu den verbrauchstärksten gehören – wie beispielsweise große SUV oder Sportwagen.

Quelle: autobild.de