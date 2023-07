Bundesland testet neue Blitzer: Autofahrer müssen auf ihre Hände acht geben – Seit einiger Zeit ist die Rede von Blitzern, die in der Lage sind, zu erkennen, ob Autofahrer während der Fahrt ein Smartphone nutzen, was bekanntlich nicht erlaubt ist. Als erstes Land hatte Rheinland-Pfalz einen entsprechenden Pilotversuch durchgeführt, der so erfolgreich verlief, dass nun ein Vorschlag für eine Rechtsgrundlage erarbeitet werden soll, welche es erlauben soll, die Blitzer dauerhaft in Betrieb zu nehmen.

Wie es heißt, erkennen die neuen Geräte anhand der Handhaltung, ob ein Fahrer ein Mobiltelefon oder auch ein anderes elektronisches Gerät bedient.

Das umfasst allerdings auch Smartwatches, hinsichtlich derer die Rechtlage noch unklar ist, da man diese am Handgelenk trägt und von daher nicht extra in die Hand nehmen muss. Laut dem ADAC-Clubjuristen Klaus Heimgärtner könnte aber auch bei Smartwatches der sogenannte Handy-Paragraf (§ 23 StVO) greifen.

Zwar ersetzt die Smartwatch das Handy, dennoch gilt auch für die „intelligenten Uhren“, dass man diese nur dann bedienen oder nutzen darf, wenn dazu eine den „Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung“ erfolgt.

Eine zeitliche Obergrenze gebe es Heimgärtner zufolge dafür nicht, der in diesem Zusammenhang jedoch betont, dass eine Sekunde bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h bereits eine Wegstrecke von mehr als 50 Metern darstellt.

Letzten Endes fährt man also auch von einer Smartwatch abgelenkt lange Strecken quasi im Blindflug.

Im Falle der Nutzung eines Handys droht von daher ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro – mindestens. Wie im Falle von Smartwatches letztendlich geurteilt werden wird, wird sich spätestens dann zeigen, wenn die neuen Blitzer großflächig im Einsatz sind.

Quelle: efahrer.chip.de