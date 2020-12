Es gibt so einige schräge Clips im Netz, da würde es uns wirklich brennend die Vorgeschichte interessieren, also wie es zu den dabei gefilmten Begebenheiten überhaupt kommen konnte. Das folgende Video ist ein verdammt gutes Beispiel dafür!



Ein ganz normaler Tag auf einer Baustelle in China? Mitnichten! Denn aus irgendeinem unerfindlichen Grund gehen plötzlich zwei Bulldozerfahrer aufeinander los. In ihren Bulldozern wohlgemerkt! Und dem Gesetz einer zünftigen Prügelei folgend, mischen bald noch weitere Bulldozerfahrer mit. Auch diese in und mit ihren Bulldozern! Und nach einem kleinen Spaß unter Kollegen sieht das Ganze wahrlich nicht aus!