Bugatti Veyron: Tom Cruise steht bei Autobauer auf Schwarzer Liste – Wenn es um Hypersportwagen geht, gehört die Automarke Bugatti ohne Zweifel zu den exklusivsten der Welt. Wer es sich leisten kann, will unbedingt einen der begehrten Fahrzeuge besitzen. Wegen der immens großen Nachfrage kann sich Bugatti daher seine Kunden selbst aussuchen.

Offenbar führt der Autobauer aus dem Elsass sogar eine Schwarze Liste mit Personen, an die man keinen ihrer Wagen (mehr) verkauft. Darauf befinden sich einige namhafte Prominente wie beispielsweise Box-Legende Floyd Mayweather oder Ex-Formel-1-Weltmeister Jenson Button.

Fauxpas bei Filmpremiere

Während die Genannten zum Unmut von Bugatti ihre Fahrzeuge weiterverkauft hatten, steht an der Spitze der Schwarzen Liste kein Geringerer als Hollywood-Superstar Tim Cruise, der seinen Bugatti Veyron noch im eigenen Fuhrpark stehen hat. Die Filmlegende kaufte 2005 für mehr als eine Million Dollar seinen 1001-PS-starken Bugatti Veyron. Wenig später sorgte allerdings ein Fauxpas von Cruise für reichlich Missstimmung bei Bugatti, die ihn daraufhin auf ihre Schwarze Liste setzten.

Genauer gesagt geht es um die damalige Filmpremiere von „Mission: Impossible III“. Dort wollte Cruise voller Stolz seinen neuen Bugatti Veyron vorstellen. Vor dem roten Teppich dann die große Panne. Der „Top Gun“-Star geht zur Beifahrertür, um seiner damaligen Frau Katie Holmes die Beifahrertür seiner Edelkarosse zu öffnen. Dann der peinliche Moment: Tom Cruise schaffte es nicht, die Tür seines Bugatti Veyron zu öffnen.

Bugatti richtig sauer

Es dauerte über eine halbe Minute, bis es ihm gelang, Holmes aussteigen zu lassen. Dies alles vor der großen Meute an Paparazzi und Presseleuten. Während das natürlich medial ausgeschlachtet wurde und der Superstar reichlich Hohn und Spott kassierte, lachten seine Fans nur darüber. Gar nicht amüsant fand das damals Bugatti und wertete die Aktion als PR-Desaster. Seitdem läuft Tom Cruise beim Autobauer als Persona non grata, der man keinen Bugatti mehr verkaufen will.

Das dürfte dem Hollywood-Star allerdings recht egal sein. Zum einen hat er seinen Bugatti Veyron noch und der Fuhrpark von Cruise ist groß – mit unter anderem einem Ford Mustang Saleen S281, einem Porsche 911 oder begehrten Oldtimern wie einem Buick Roadmaster oder einer Chevrolet Corvette C1.

Quelle: autobild.de