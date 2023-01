Bugatti Chiron Profilée: Begehrtes Einzelstück wird versteigert – In den letzten Jahren hat der Bugatti Chiron in der Autowelt für reichlich Aufsehen und vor allem reichlich Fans gesorgt. Seit 2016 haben insgesamt 500 Exemplare dieser Powermaschine das Werk verlassen. Dies in den Versionen Chiron, Chiron Sport, Chiron Pur Sport sowie Chiron Super Sport.

Mit den 500 Chirons hatte man aber auch sein Maximallimit gelegt, mehr wird es nicht geben. Außer einen, der im Februar 2023 allen Autosammlern weltweit angeboten wird. Die Rede ist vom Chiron Profilée, einem begehrten Einzelstück, das im kommenden Jahr versteigert wird. Dazu hat Bugatti nun auch ein Video veröffentlicht, das dieses krasse Unikat in Szene setzt. Der Autobauer selbst bezeichnet den Chiron Profilée als die „bestmögliche Kombination aus Chiron Sport und Chiron Pur Sport“.

„Wir wussten, dass das, was wir geschaffen hatten, zu schön war, um es zu verstecken.“

Ganz zu Beginn hatte Bugatti eine Kleinserie des Chiron Profilée geplant mit insgesamt 30 Fahrzeugen. Doch da man von Anfang sagte, nur 500 limitierte Exemplare des Chirons zu produzieren, diese aber schnell restlos ausverkauft waren, hatte man schlicht keine Kapazitäten mehr. Da man den Chiron Profilée aber bereits komplett entwickelt hatte, entschied man sich dazu, zumindest ein begehrtes Einzelstück zu bauen.

Christophe Piochon, Präsident von Bugatti Automobiles: „Wir wussten, dass das, was wir geschaffen hatten, zu schön war, um es zu verstecken.“ Das Bugatti-Designteam hat beim Chiron Profilée aber auch wahrlich tolle Arbeit geleistet, präsentiert er sich doch wesentlich eleganter als der Chiron Pur Sport. Dabei ist er in hellem Blau gehalten, einem Farbton namens „Argent Atlantique“.

In 5,5 Sekunden auf 200 km/h

Neben den speziell für den Profilée gefertigten Felgen, ist besonders der feststehende „Sweeping Tail“ eines der großen optischen Highlights des Chiron Profilée. Technisch gesehen verbessert der „Sweeping Tail“ zum einen die Stabilität und zum anderen saugt er heiße Luft via Unterdruck aus dem Motorraum. Auch der Profilée kommt wie andere Chirons mit seinem 8,0-Liter-W16 auf 1.500 PS.

Nach gerade einmal 2,3 Sekunden schießt er dabei auf 100 km/h und für die 200 km/h braucht das Geschoss nur bemerkenswerte 5,5 Sekunden. Die mögliche Maximalgeschwindigkeit des Chiron Profilée liegt derweil bei 380 km/h. Dieses exklusive Einzelstück hat übrigens auch eine Einzelgenehmigung für Europa erhalten. Damit ist gewährleistet, dass der Käufer auch auf den Straßen der EU dieses Unikat präsentieren kann.

Zwar wurde noch kein Schätzpreis bekanntgegeben, aber Experten schätzen, dass der Chiron Profilée die 5-Millionen-Euro-Marke sicherlich überschreiten dürfte.

Quelle: bild.de