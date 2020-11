BMW S 1000 R: BMWs neuer Roadster ist da – Mit der neuen BMW S 1000 R zeigen die Bayern ihre aktuelle Version eines Dynamic Roadster Bikes, das auch Superbike-Jünger nicht enttäuschen soll. Der Name der Maschine deutet es an, dass hier auch massig DNS etwa der RR unter dem Rahmen fließt, auch der Look ist entsprechend aggressiv. Bei BMW hat man zur Feier der Veröffentlichung auch ein Video gedreht, ihr findet es im Anschluss.

Die BMW S 1000 R ist mit dem M Paket ab 195 Kilogramm volloptimiert. Selbst bei voller Ausstattung und vollgetankt wiegt die Maschine laut BMW-Angaben dann noch unter 200 Kilo. 198,7, um genau zu sein. Der wassergekühlte Vierzylinder-Reihentakter liefert bei 999 Kubik und 11.000 Umdrehungen pro Minute knusprige 165 Pferdchen. Das maximale Drehmoment bei 9250 Umdrehungen pro Minute liegt bei 114 Nm.

Diese Power wird etwa über M Carbonräder auf die Straße gebracht.

Superbike-Werte. Jörg Vogt, Entwicklungsleiter Antrieb für die Baureihe S 1000 bringt es auf den Punkt: „Der Motor der S 1000 R stammt direkt vom Supersportler ab.“ Drei Fahrmodi bringt die BMW S 1000 R mit, alle samt schräglagenabhängig. Wem das noch nicht genügt, der kann dank der optionalen Fahrmodi Pro die Bordregler noch feiner einstellen.

Das gilt auch für die Sitzhöhen, derer es drei gibt. Das Lenkverhalten dürfte von einem vergrößerten Lenkradeinschlag sowie zweifachverstellbarer Lenkerklemmung profitieren. Nicht nur die Werte sind dynamisch-sportlich, auch der Look der Maschine repräsentiert BMWs Vision für die S 1000 R: Zu den erwähnten M Carbonrädern gesellen sich M Schmiederäder, hier hat der Fahrer die Qual der Wahl.

Das aggressiv gestaltete Heck und die schmale, minimale Frontsilhouette unterstreichen die Superbike-DNS auch in optischer Hinsicht, Fans des Motorrad-Sports werden hier angesprochen und dürften sich entsprechend wohlfühlen.

Quelle: bmw-motorrad.de