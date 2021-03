BMW MH8 Competition von manhart: Fahrer zeigt Sprint und 311 km/h auf der Autobahn – Wenn MANN.TV über die Erzeugnisse einer Firma wie Manhart Performance schwärmt, könnte man bei den Namen auf die Idee kommen, dass es hier um testosteronschwangere Bodybuilding-Ergänzungen geht. Weit gefehlt – BMW-Fans haben bei der Einleitung eh milde lächelnd abgewunken, sind ihnen die Tuner aus Wuppertal doch längst ein Begriff. Denn dort hat man sich (auch) auf Geschosse der Bayern spezialisiert und kitzelt das letzte aus ihnen. So wie aus diesem M(H)8 Competition.

Wenn Kunden bei Manhart Performance einen Umbau bestellen, wissen sie laut Unternehmenswebseite, was sie mitnehmen: Drei Dekaden Erfahrung darin, BMWs zu optimieren. Das Gewicht der Wagen wird verkleinert, Technik ausgetauscht und vor allem eine Verpflanzung der wuchtigen M-Motoren mit V10- oder V8-Doppelturbo aus Kolossen wie dem E60 M5 oder dem X6M in deutlich kleinere Modelle. In diesem Video darf ein M8 aus der Performance-Schmiede der Wuppertaler zeigen, was er kann.

Genauer gesagt: Der BMW M(H) 8 Competition, der auch optisch eindrucksvoll daherkommt – und von Manhart mächtig aufgebrezelt wurde: 823 Rösser entlässt der Doppelturbo-V8 auf die asphaltierte Wildbahn, der Allradantrieb wuppt ein mehr als brutales Drehmoment von 1050 Nm. Das genügt, um je nach Messumständen die Null-auf-Hundert-Demarkationslinie zwischen 2,9 und 3,2 Sekunden zu knacken. Ihr könnt euch einen Eindruck davon verschaffen, wie eine Tour bei 311 Stundenkilometern in diesem Biest von einem Bayern aussieht.

Denn der beliebte Autokanal „AutoTopNL“, der sich auf solche Fahrten bei Höchsttempo auf der Autobahn spezialisiert hat, präsentiert die brachiale Schönheit des Performance-Tunings aus der Cockpit-Perspektive. Davon mag man halten, was man will, zumal es Gründe haben wird, dass der Betreiber die Autobahn-Strecke dabei (nicht mehr) zeigt. Wir bewerten an dieser Stelle ausdrücklich (!) nur den schönen Umbau und vor allem seinen unvergesslich satten Sound.

Quelle: manhart-performance.de