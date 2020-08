Mann steigt beim Driften mit seinem BMW E30 auf die Motorhaube – Wir hoffen, uns nicht allzu sehr als Laien zu outen, wenn wir im Zuge dieses Artikels nur unzureichende Kenntnisse über das „Team Veliko Turnovo“ an den Tag legen. Aber um ehrlich zu sein haben wir vor dem folgenden Clip noch nie etwas von den Herrschaften gehört. Und eine Recherche brachte erstaunlich wenige Informationen hervor.

Was wir aber wissen ist, dass das Drift- und Stunt-Team, welchem der Fahrer im Video offensichtlich zugehörig ist, aus Bulgarien stammt und sich der Marke BMW verschworen hat.

Ganz besonders angetan hat es dem Team dabei offenbar der E30, ein Modell, mit welchem man in der auf 450 PS hochgebohrten V8-Variante auf diversen Veranstaltungen schon Preise eingeheimst hat.

Was genau der bronzefarbene BMW im Video für Modifikationen unter der Haube hat, können wir in Ermangelung ausreichender Informationen nur mutmaßen und laden von daher hiermit in den Kommentaren herzlich zu einer gepflegten Fachdebatte ein.

Und wenn wir schon gerade dabei sind, können wir auch gleich den Stunt des jungen Fahrers erörtern, der mitten im Drift aussteigt – und sich bei geöffneter Motorhaube an dieser festhaltend auf die Schnauze des Wagens stellt, während der ungerührt seine Donuts dreht.

Das haben wir zumindest so auch noch nicht gesehen…