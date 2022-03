Blitzermarathon 2022: Große Blitzer-Aktion in Deutschland – Nach einer pandemiebedingten Pause, findet nach 2019 in diesem Jahr wieder der europaweite Blitzermarathon der Polizei statt, weshalb auch Autofahrer in Deutschland, die gerne das Gaspedal zu weit durchdrücken, besonders aufs Tempolimit achtgeben sollten.

Denn am morgigen Donnerstag, den 24. März 2022 läuft die eintägige, europaweite Aktion des Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol (European Roads Policing Network). Diesbezüglich stehen eben auch deutsche Beamten auf den Straßen und werden mit Lasermessgerät und mobilen Blitzanlagen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Nicht alle Bundesländer machen mit

Allerdings nicht im gesamten Bundesgebiet, da in einigen der sechzehn Bundesländer weiterhin akute Personalnot herrscht und diese sich somit nicht am Blitzermarathon beteiligen können. 2019 machten noch zehn der sechzehn Bundesländer mit, wobei insgesamt 45.000 Temposünder geblitzt wurden. Beim Blitzermarathon 2022 wirken so zur Freude einiger Bundesbürger nur fünf Bundesländer mit.

Aber genau in diesen ist am Donnerstag besondere Vorsicht geboten. So gehören zu den betroffenen Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kommt Bayern, das ebenfalls am Blitzermarathon teilnimmt und dafür 1800 Beamte und 50 Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung bereitstellt, um an über 2100 Messstellen Geschwindigkeitsverstößen nachgehen.

Kontrollstellen teilweise veröffentlicht

Die Kontrollen laufen ab 6 Uhr am Morgen – und zwar 24 Stunden lang. Heißt: Das Ganze endet erst am 25. März um 6 Uhr. Während teilnehmende Bundesländer wie Bayern, Hessen und Brandenburg ihre Kontrollstellen vorab veröffentlicht haben, halten Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern ihre eingerichteten Kontrollstellen geheim.

