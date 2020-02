Autor: Bernhard Trecksel

Blick unter die Karosse: Wie sieht es in einem Pkw nach 800.000 km aus? – Wohl jeder kennt die Situation beim Kauf eines Gebrauchtwagens: Man stromert gemütlich über den Parkplatz des Gebrauchtwagenhändlers und erspäht dabei einen Wagen, dessen Tachostand man kaum glauben kann. Augenscheinlich ist der Wagen schon viermal um die Welt gefahren. Doch was passiert eigentlich, wenn man an einen Wagen gerät, der schon fast eine Million Kilometer auf dem Tacho hat? Was hat die Strecke dem Auto angetan?

550.000 Meilen, das sind in etwa 870.000 Kilometer. Eine irrsinnige Distanz für ein Automobil. Genau der Frage, was eine solche Strecke über viele Jahre Betrieb an einem Wagen so anrichtet, geht das nun folgende Video nach. Die Autoliebhaber des Kanals „Car Throttle“ auf YouTube hatten schon öfter Videos dieser Art mit praktischem Bezug. So gingen sie etwa der Frage nach, wie weit man wirklich mit einem Liter Sprit kommt.

Das entsprechende Video hatten wir seinerzeit auch verknüpft, ihr findet es hier. In dem vorliegenden unterhaltsamen Clip nehmen sie sich eines Audi A4 an. Für ihr Video sind sie in die Werkstatt eines englischen Spezialisten für deutsche Autos gegangen, um nicht nur die Hauptfrage zu klären, sondern auch einen weiteren wichtigen Punkt: Was muss man bezahlen, um die entsprechenden Verschleißteile und den Audi wieder flottzubekommen?