BGS Steckschlüssel-Satz zum Hammer-Preis – Der Blick aus dem Fenster verrät: Der Klammergriff des Winters lässt uns langsam los, die Sonne scheint, es wird wärmer. Auto- und Zweiradfahrer wissen, was das bedeutet: Zeit, sein Fahrzeug für schöne Ausflüge und Spritztouren flott zu machen. Nirgendwo kommen so viele Frühlingsgefühle auf, wie bei einer schönen Fahrt durchs Grüne, während die Sonne durch die Äste blitzt und wärmt.

Doch ebenso sind sich die meisten bewusst: Sein Fahrzeug auf eine Saison umzustellen, kann ins Geld gehen. Neue Autoreifen etwa sind alles außer günstig. Außerdem wäre da noch die ewige Sucherei nach Kleinteilen und verschiedenen zuständigen Händlern – der eine hat zwar Scheibenwischerblätter, aber keine Politur, beim anderen ist es vielleicht umgekehrt. Ganz schön nervig. Dabei kann man sich das alles ersparen.

Ebay macht es möglich – mit einer saisonalen Gutscheinaktion zum Frühling, bei der Auto- und Motorradfahrer auf ihre Kosten kommen. Der größte Online-Marktplatz der Welt gewährt euch satte zehn Prozent auf zahlreiche Produkte rund ums Thema, noch dazu dürft ihr den Gutschein sogar gleich zweimal einlösen – besser geht es kaum.

Und so profitiert ihr:

Unverzichtbare Grundausrüstung für jede Arbeit am Fahrzeug ist ein kompletter Steckschlüsselsatz. Der Knarrenkasten von BGS verfügt über eine breite Auswahl an Nüssen und Bits für jeden Einsatzzweck: Feinverzahnte Umschaltknarren mit 72 Zähnen sind ebenso enthalten wie Innensechskant- , Schlitz-, Kreuz- sowie TORX-Bits für so gut wie jeden Einsatzbereich. Ein 192-teiliges Sortiment, das in eine komplette Werkstatt gehört.

Folgt einfach bis zum 17. März um 23:59 Uhr diesem Link und nutzt beim Kauf den Gutscheincode PMOTORS21. Bis zu 50 Euro Rabatt könnt ihr damit für euch nutzen und sicher das eine oder andere Schnäppchen rund ums Thema Auto & Motorrad ergattern. Weitere Infos zum Thema eBay-Saisonangebote, findet ihr HIER.