Klimaproteste in Berlin: Autofahrer ignorieren Aktivisten und fahren eiskalt weiter – Wir haben es bereits oft und werden immer wieder betonen, dass man sich bei allem Ärger, den man aufgrund der Straßenblockaden der „Letzten Generation“ empfinden oder haben mag, auf keinen Fall zu Mitteln der Selbstjustiz greifen sollte. Am Ende hat man plötzlich eine Klage am Hals und muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Ergo sollte man die Situation am besten irgendwie aushalten, bis die Polizei die Blockade aufgelöst hat.

Die Autofahrer, die jüngst am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg unterwegs waren, haben aber noch eine dritte Möglichkeit gefunden, den Protesten Paroli zu bieten: einfach ignorieren und weiterfahren.

Selbstverständlich aber nicht durch die Reihe der an die Straße geklebten Demonstranten hindurch.

Da diese im Zuge ihrer angekündigten „massiven Blockaden“ den dortigen Kreisverkehr besetzt hatten, wichen die Autofahrer ganz einfach über den Rasen aus und fuhren teils laut hupend um die Protestler herum.

Auch das ist nicht erlaubt, es ist aber wohl zu bezweifeln, dass die Polizei das in den sozialen Medien zur Verfügung stehende Videomaterial auswertet, um die Verkehrssünder zur Rechenschaft zu ziehen. Immerhin hat man dort aktuell mit den Klimaaktivisten selbst genug zu tun.

So kam es unter anderem auch zu einer Blockade an der Dominicusstraße Ecke Hauptstraße in Berlin-Schöneberg, die von der Polizei aber schnell wieder aufgelöst werden konnte.

Am Dienstag waren rund 700 Beamten im ganzen Stadtgebiet im Einsatz.

Auf Twitter appellieren die Behörden: „Sollten Sie von den Einschränkungen betroffen sein, bitte bewahren Sie Ruhe und schreiten Sie nicht selbst ein“.

Quelle: bild.de