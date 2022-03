Bei Bericht über berüchtigte Kreuzung: TV-Reporter wird live Zeuge einer Fahrerflucht – Die berühmt-berüchtigten Geschichten, die das Leben schreibt. Selten ist man dabei, meist bekommt man sie nacherzählt. Nicht so in diesem Fall: Ein Reporter steht an einer besonders gefährlichen Kreuzung, die in einer ganzen Metropole wie L.A. berüchtigt ist, und berichtet über das, was sich dort so ereignet – während es im Hintergrund zum Crash kommt. Dabei begeht eine Person am Steuer live Fahrerflucht.

Das Nachrichtenteam des Senders „KTLA“ stand an einer der gefährlichsten Kreuzungen von Los Angeles, um über einen anderen Unfall in der Gegend zu berichten, wie wiederum das Portal „Carscoops“ erläutert. Der vorherige Unfall an der Kreuzung 84th und Hoover hatte sich am 26. Februar ereignet und einen Menschen das Leben gekostet. Der oder die Täter hatten zudem wohl Fahrerflucht begangen. Reporter Gene Kang geht auf die Gefährlichkeit der Straße ein, die während der Pandemie noch zugenommen habe. Da geschieht es:

Eine Hupe ertönt.

Herzschläge später schießt ein Honda Accord in die Kreuzung ein und rammt dabei einen Genesis. Doch damit nicht genug: Der Honda prallt von der Seitentür der gerammten Limousine ab, dreht sich um die eigene Achse. Dann gibt die Person am Steuer des Hondas direkt wieder Stoff und rast mit schweren Frontschäden über den gegenüberliegenden Bordstein davon: Fahrerflucht. Das Nachrichtenteam verständigte daraufhin augenblicklich den Notruf.

Kang berichtete: „Unser Sicherheitsmann Walter Mann rief noch ‚zurück‘ und wir wichen aus, als der Wagen auf uns zuhielt. In letzter Sekunde drehte er ab und schmetterte in das andere Auto“, so der Reporter. Die verständigte Polizei konnte das Nummernschild des Honda am Tatort auffinden und es sollte sich zeigen, dass die Person am Steuer bereits wegen Beteiligung an einem Verbrechen gesucht wurde – wohl der Grund für die Fahrerflucht. Unklar ist, ob der Honda-Fahrer verletzt wurde.

Von den Genesis-Passagieren kam keiner zu Schaden, lediglich die Hecktür wurde beschädigt.

Quelle: carscoops.com