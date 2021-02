BattleKart: Mario Kart mit echten Gokarts in Deutschland – Gokart-Fahren macht Laune, „Mario Kart“ spielen ebenso. Aber beides in Kombination, das ist großes Kino. Das sogenannte „BattleKart“, also echte Gokart-Rennen auf einer Kartbahn mit Projektionstechnologie, gab es bisher nur bei unseren Nachbarn in Belgien. Nun gibt es den großen Racing-Spaß auch bei uns in Deutschland mit „BattleKart Bispingen“.

Dort könnt ihr, sobald es kommende Lockerungen in der Corona-Pandemie zulassen, in eine einzigartige erweiterte Realität abtauchen, wo sich Videospiel und Real-Life-Racing treffen. Auf der Kartbahn stehen euch verschiedene Strecken und Spielmodi zur Verfügung. Anhand spezieller Funktionen am Lenkrad der E-Karts kann man mit verschiedenen Items, die auf die Strecke projiziert werden, den Mitspielern das Leben schwer machen.

Beim „BattleKart“ vereint sich reales Kartfahren mit Videospielen wie „Crash Team Racing“ oder eben dem berühmten „Mario Kart“. Auf der Kartbahn „BattleKart Bispingen“ stehen euch Spiele und Strecken wie BattleRace, BattleColor, BattleSnake oder auch BattleFoot zur Auswahl.

Letzteres ermöglicht euch, in einem E-Kart Fußball zu spielen! Hierbei müsst ihr im Team mit eurem Kart einen virtuellen Ball über das Spielfeld befördern, um ihn am Ende im gegnerischen Tor zu versenken. Fun fact: Man kann den Ball mit allen Seiten des Karts spielen.

„BattleKart“ ist ohne Frage eine tolle Alternative für alle Kart-Fans mit immensem Unterhaltungswert. Zwar ist die „BattleKart Bispingen“-Bahn aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns noch geschlossen. Aber wer für die Zeit danach Lust hat, sich hier mit Freunden, Arbeitskollegen oder der Familie auszutoben, kann online ohne Probleme schon mal Gutscheine kaufen. Alle weiteren Infos, auch mit detaillierten Infos zu den angebotenen Spielen, findet ihr HIER.