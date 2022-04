Barhocker mit V8 gibt Vollgas: The HossFly – Das ultimative Vehikel für Kneipengänger – In der Welt der motorisierten Eigenbauten und Spezialanfertigungen gibt es nichts, was es nicht gibt: Der „HoffFly“ ist ein Barhocker, der an einen brutal lauten V8 geflanscht wurde. Im Video erlebt ihr das Teil. Besser noch: Das gute Stück kann auf einer Auktion ersteigert werden, sollte von eurer Seite Interesse bestehen.

Hier kann ein solches Geschoss von einem „Bar Stool“ (übersetzt: „Kneipenhocker“) bestaunt werden. Normalerweise versteht man darunter Umbauten von Aufsitzmähern mit um die fünf PS, doch der HossFly-Eigenbau von Mountain Boss Hoss aus Friedens, Pennsylvania (USA), kommt mit besagtem V8 von Chevrolet daher. Das Unternehmen Boss Hoss verkauft auch brandneue Versionen.

Dabei wird zwischen Small Block und Big Block unterschieden.

Die „kleine“ Variante schlägt mit umgerechnet rund 13.450 Euro zu Buche, doch wer auf einen Big Block setzen will, kann ein Kit ebenfalls erwerben. Dann hockt man auf einem Feuerstuhl von V8 mit 9,4 Litern Hubraum und brachialen 727 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 921 Newtonmetern. Ein Aggregat, das tonnenschwere Muscle Cars binnen Herzschlägen von 0 auf 100 katapultiert – und unachtsame Fahrer auf diesem Hocker im Nu ins Krankenhaus oder zu einer höheren Instanz.

Diese rasante Sitzgelegenheit bietet genügend Power, um trotz ihrer überschaubaren Maße eine Tonne Zuggewicht zu schleppen. Dabei verfügt der HoffFly über keinerlei Schalldämpfer, die Rohre blubbern und der Sound des V8 bollert der Person auf dem Hocker ungefiltert um das gepeinigte Gehör. Lärmschutz ist bei dieser Idee eindeutig Nebensache. Dafür ist das Ding überschaubar genug, um es auf einem großen Pick-up oder in einem Kastenwagen mitzunehmen.

Die Auktion, die wir oben verknüpft haben, um das Ding gebraucht zu bekommen, gilt noch bis zum 2. April 2022.

Was die Straßenverkehrsordnung zu dieser Bestie von Sitz sagt, kann man sich vorstellen …

