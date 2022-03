Caterpillar 6015B: Mega-Bagger füllt ganze LKW mit nur einer Schaufel – Die Menschheit benötigt Baustoff und Erze, täglich müssen Unmengen von Material, aber auch Abraum bewegt werden. Im Laufe der Jahrhunderte wurden dafür gewaltige Maschinen ersonnen – wenige davon sind so beeindruckend wie dieser Bagger, der mit nur einer einzigen Ladung seiner monströsen Schaufel einen Kipplaster befüllen kann, bevor der nächste an die Reihe kommt. Dies ist der Caterpillar 6015B.

Der Koloss, der 2015 in Dienst gestellt wurde und auf dem CAT 5110B aufbaut, ist einer der größten der Riesen des Schaufelbagger-Segments. In seiner Klasse hat den stärksten Motor mit über 800 Pferdchen und eine Schaufel, die 8,1 Kubikmeter Material mit nur einem Arbeitsschritt bewegen kann. Nutzlast: 14,6 Tonnen. Kein Wunder, spielt der nützliche Brocken doch bei den ganz großen Jungs in der Gewichtsklasse von 100 Tonnen mit. Solche Leistungsdaten braucht der Caterpillar 6015B jedoch auch.

Denn anders als in diesem Video wurde die Maschine normalerweise dazu ausgelegt, Muldenkipper der 55-, 65- und 90-Tonnen-Klassen mit gerade einmal vier bis sieben Ladevorgängen komplett zu befüllen. Viele von euch dürften solche Laster kennen – es handelt sich dabei um die vor allem in Steinbrüchen und im Bergbau weitverbreiteten und vielerorts eingesetzten gelben Riesen-Lkw, deren Räder alleine schon mehr als mannshoch sind. In diesem Video erleben wir, was so ein Caterpillar 6015B mal eben so wegschafft:

Denn hier verlädt er beim griechischen Unternehmen Sotiriadis Ate Earthworks einfach nur Sand und Geröll – Material, mit dem der Gigant geradezu spielerisch fertig wird.

Quelle: cat.com