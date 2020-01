Autor: Bernhard Trecksel

Autoscout24-Umfrage: SUVs immer beliebter, das sind die Top Ten! – Immer mehr Deutsche begeistern sich für SUVs, der Mix aus Geländetauglichkeit und Straßenfähigkeiten spricht sie an. Kein Wunder, dass diese Fahrzeuge die Zulassungsstatistiken anführen – insbesondere SUV aus Deutschland. Unter den zehn beliebtesten Marken stammen gleich acht Fahrzeuge „von hier“. Das haben Auswertungen eines Fahrzeugportals aufgezeigt.

„AutoScout24“, der europaweit größte Online-Automarkt, ermittelte, dass sich kaum ein Wagen über so beständige Zeit dermaßen gut verkauft wie der Volkswagen Tiguan, der seit 2007 auf dem Markt ist und stets in den vorderen Plätzen der Zulassungsstatistik auftaucht. Der SUV ist mit 27.388 Euro vergleichsweise günstig, verfügt über ein großes Motorenangebot und viele Optionen. Sein großer Bruder, der VW Touareg, steht auf Platz sieben. Der schlägt im Schnitt mit 44.973 Euro zu Buche.

Dreimal im Ranking liegt BMW vorne:

Mit dem X5 auf Platz zwei, dem X3 auf Platz drei und dem X1 auf Platz fünf. Den X5 gibt es für im Schnitt 42.987 Euro, X3-Fans zahlen 30.944 Euro und X1-Liebhabern reichen 25.298 Euro, um in den Genuss zu kommen. X3 und X1 sind deutlich kleiner als der x5, unter der Haube arbeiten Vierzylinder. Beim X5 sind es meist Reihensechszylinder und ein Sportfahrwerk.

Den Audi Q5 findet man im „AutoScout24“-Beliebtheitsranking auf Platz vier. Der BMW X3 mag in Spartanburg in den USA gefertigt werden, der Q5 hingegen wird in Mexiko gebaut. Der Bayer aus Südamerika hat noch einen weiteren Bruder aus dem Hause Audi im Ranking: Der Audi Q7 steht auf Platz neun, kostet bei „AutoScout24“ durchschnittlich 47.552 Euro und teilt sich seine Plattform mit Touareg und Porsche Cayenne.

Apropos Porsche, der Luxus-SUV der Stuttgarter wird in Bratislava (Slowakei) konstruiert

Er kostet 61.628 Euro und landet damit im „AutoScout24“-Ranking auf Platz Nummer acht. Der Porsche bringt starke Motoren, einen eindringlichen Look sowie hochwertige Verarbeitung für seine Fahrer mit, kommt allerdings auch mit höheren Unterhalts- und Fixkosten daher als andere in der Rangliste.

Den sechsten Platz der Top Ten belegt ein Japaner: der Nissan Qashqai. Der glänzt nicht nur durch hohen Fahrkomfort – wofür wohl nicht zuletzt die gemeinsam mit der NASA entwickelten Autositze bürgen. Beim Preis bleibt der Puls ebenfalls unten: Für gerade einmal 20.543 Euro kann der Qashqai erworben werden und ist damit der günstigste SUV.

Platz zehn hingegen geht an den Toyota RAV4. Der bewegt sich mit 23.314 Euro auf ähnlich preisgünstigem Niveau wie der zweite Japaner im Bunde und gilt wohl als Kult-SUV, weil er in den späten neunziger Jahren dieses neue Fahrzeugsegment mitbegründet hat.