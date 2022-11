Automobilclub empfiehlt „Zwei-Wochen-Regel“: Mit dieser Methode können Pkw-Fahrer sparen – Die Energie- und Lebenshaltungskosten sind derzeit enorm, die Menschen suchen nach Möglichkeiten zu sparen. Dies gilt nicht zuletzt auch in Bezug auf die hohen Kraftstoffpreise. Eine Regel, die wohl jeder Mensch kennt, der einmal viele Lasten befördern musste oder sich mit Übergewicht plagt: Je weniger Gewicht man letztlich bewegen muss, desto geringer der Energieverbrauch. Gilt auch für Fahrzeuge – entrümpeln soll helfen.

Dies zumindest geht aus einer Agenturmeldung unter Bezugnahme auf einen Automobilclub hervor. Dort konstatiert man, dass ein schwereres Fahrzeug logischerweise auch mehr Kraft benötigt, um in Bewegung zu kommen. Durch eine Verringerung des Gesamtgewichts etwa durch Ballastentfernung kann mitunter erheblich Kraftstoff eingespart werden.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) rät demnach:

Fahrzeughalter sollten sowohl den Innen- als auch den Kofferraum überprüfen und alles aus dem Auto werfen, was an Bord nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder von ihnen als unnötig erachtet wird. Wer bei Defekten ohnehin auf einen Automobilclub oder den Pannendienst setzt, kann sogar das Ersatzrad aus dem Fahrzeug entfernen, heißt es in dem Bericht. Erwähnt wird dort die sogenannte Zwei-Wochen-Regel:

Alles, was im Fahrzeug binnen der vergangenen 14 Tage keine Anwendung fand, kann demnach entfernt werden. Lose Dinge wie Stiefel vom letzten Angelausflug, leere Getränkeflaschen und -kisten, erwähntes Reserverad oder selbst Bordwerkzeuge, vorausgesetzt, man verständigt Pannenhelfer. Alternativ könnten diese durch einen Reifenreparatur-Satz mit weniger Gewicht ausgetauscht werden.

Doch gibt es Dinge, die zwingend verbleiben müssen:

Warndreieck, Warnweste und selbstverständlich der Verbandskasten dürfen unter keinen Umständen raus. Schätzungen des AvD zufolge könne der Durchschnittsverbrauch durch diese Maßnahmen um ein paar Zehntelliter gesenkt werden. Eine Rechnung des ADAC zeigt auf, dass beim Mitführen von 100 Kilogramm zusätzlicher Last im Pkw bei 100 Kilometern Strecke mit einem Mehrverbrauch von bis zu 0,3 Litern kalkuliert werden kann.