Autofahrer zeigt Blitzer den Mittelfinger: Gericht verhängt saftige Geldstrafe – Man sollte meinen, dass der Ringfinger der teuerste Finger einer Hand ist. Doch auch der Mittelfinger kann euch, im falschen Moment gehoben, ganz schön teuer zu stehen kommen. Das musste auch ein Autofahrer aus Passau erfahren, der von dem dortigen Amtsgericht zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt wurde, nachdem er einem Blitzer den Stinkefinger gezeigt hatte.

Wie die zuständigen Behörden mitteilten, hatten die Polizeibeamten, mit denen das Blitzerfahrzeug bemannt gewesen war, daraufhin Strafantrag wegen Beleidigung gestellt.

Das darauf folgende Ermittlungsverfahren gegen den 53-Jährigen sollte ganze neun Monate in Anspruch nehmen, bis es Ende Mai dann schließlich zu einer Gerichtsverhandlung kam. Der Mann hatte im Zuge dessen zunächst zwar Einspruch gegen einen Strafbefehl gestellt, diesen dann aber wieder zurückgezogen.

Letzten Endes wurde er wegen Beleidigung in zwei Fällen verurteilt, und muss nun 50 Tagessätze à 100 Euro Strafe zahlen – summa summarum also 5.000 Euro.

Positiv habe sich laut Gericht für den Angeklagten ausgewirkt, dass dieser zuvor noch nie kriminalpolizeilich aufgefallen war und sogar einen Brief an die Polizisten verfasst hatte, in dem er sein Bedauern über den Vorfall zum Ausdruck brachte.

Wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt, handle es sich bei Beleidigungen dieser Art „um keine Bagatelldelikte“. Das Urteil hätte „noch drastischer“ ausfallen können, wenn man bedenkt, dass im Strafrahmen für Beleidigungen sogar Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr vorgesehen sind.

„Je nach Art und Weise des Vorfalls oder bei bereits vorbestraften Personen kann sogar eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung für eine Beleidigung in Betracht kommen.“

Quelle: tag24.de