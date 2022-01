Autofahrer überschlägt sich: Dinosaurierkostüm rettet ihn – Die Dinosaurier sind bekanntermaßen ausgestorben. Wie der folgende Fall zeigt, hätten sie in unseren Zeiten jedoch durchaus Überlebenschancen gehabt. Bei einem Unfall, der sich kürzlich in der Oberpfalz ereignet hat, kam es nur deshalb nicht zu schlimmeren Verletzungen, weil ein Dino am Steuer saß.

Nun gut, es handelte sich lediglich um einen 24-Jährigen im Dinosaurierkostüm.

Laut der Polizei war dieser auf der Autobahn 43 auf Höhe Altenstadt an der Waldnaab unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und sich in der Folge mehrmals überschlug.

Der Fahrer war glücklicherweise unverletzt geblieben, und so gelang es ihm dann auch, sich unmittelbar nach dem Unfall selber aus dem Wrack zu befreien.

Als später die Polizei eintraf, kam diese natürlich nicht umhin, den jungen Mann nach dem Dinosaurierkostüm zu fragen.

Wie es heißt, erklärte dieser daraufhin, dass das dick gefütterte Kostüm ihm sehr warm erschienen war und er es deshalb angezogen hatte.

Sein Glück: Denn die Polizei geht davon aus, dass eben jenes Kostüm den Mann vor schweren Verletzungen bewahrt hat.

Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, konnte jedoch kurz darauf wieder entlassen werden.

