Ihr denkt, euer Vater oder eure Schwiegermutter wäre stur? Ihr werdet umdenken müssen – denn den stursten Mann Deutschlands, möglicherweise sogar der Welt, seht ihr in diesem Video. Das zeigte eine altbekannte Situation, vor allem, wenn man als LKW-Fahrer in deutschen Städten unterwegs ist.

Fahrt ihr selbst etwas größeres Gerät durch deutsche Städte, dann kennt ihr diese Momente: Ihr fahrt in eine enge Passage. Jemand anders auch. Patt. Ihr seid der mit dem Sattelschlepper – für euch ist es etwas ganz anderes, „mal eben“ zurückzusetzen und dem anderen Platz zu machen. Also seid ihr darauf angewiesen, dass der Autofahrer Umsicht zeigt. Und genau da geht es eben los – was, wenn der Vogel statt Umsicht nur das Gegenteil kennt? Genau …

Aber vielleicht ist es ja auch Amnesie? Ganz spontan? Und der arme Mensch hat vergessen, wo sein Rückwärtsgang ist?