In den Niederlanden gilt ein neues Tempolimit

Autofahrer aufgepasst: In den Niederlanden gilt ein neues Tempolimit – Wer plant, der Hauptstadt unseres Nachbarlandes mit dem Auto einen Besuch abzustatten, der sollte unbedingt wissen, dass in Amsterdam seit dem 8. Dezember ein neues Tempolimit im Stadtgebiet gilt. Durfte man früher bis zu 50 km/h fahren, ist das Limit nun auf 30 km/h festgesetzt. Diese Neuregelung betrifft rund 80 Prozent aller Straßen in der niederländischen Hauptstadt und gilt für alle Fahrzeuge, einschließlich Autos, Motorräder und Fahrräder. Lediglich Straßenbahnen, Taxis und Busse sind von dieser Geschwindigkeitsbegrenzung ausgenommen, solange sie auf speziell dafür vorgesehenen Fahrbahnen unterwegs sind.

Die Stadt Amsterdam führt mehrere Gründe für diese Entscheidung an.

Ein Hauptziel sei demnach die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Mit der reduzierten Geschwindigkeit wird der Bremsweg verkürzt, was die Wahrscheinlichkeit schwerer Unfälle erheblich senkt. Zudem erhofft sich die Stadt eine bessere Übersicht im Verkehr, was die Reaktion auf unerwartete Situationen erleichtern soll. Als weiterer positiver Effekt dieser Maßnahme soll sich außerdem der Verkehrslärm dank der niedrigeren Geschwindigkeiten halbieren.

Amsterdam nimmt sich dabei Brüssel zum Vorbild, wo seit 2021 eine ähnliche Regelung besteht und sich positiv auf die Verkehrsfluss ausgewirkt hat.

Um die neue Geschwindigkeitsbegrenzung für Touristen und Einheimische kenntlich zu machen, planen die Verantwortlichen in Amsterdam zusätzliche Verkehrszeichen und Linien auf den Fahrbahnen – insbesondere in Bereichen, wo bisher 50 km/h erlaubt waren.

Für Touristen aus Deutschland außerdem wichtig: Eine Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung zieht in den Niederlanden deutlich höhere Bußgelder nach sich als in Deutschland. So kommt Autofahrern bereits das Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung um lediglich 5 km/h mit 39 Euro zu stehen, während 30 km/h zu schnell Fahren mit einem Bußgeld von 383 Euro geahndet wird.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 31 km/h droht sogar ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft.

Quelle: efahrer.chip.de