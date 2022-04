VW-Werkstatt nennt falsch betankten Touran „tot“: „Autodoktoren“ versuchen Wiederbelebung – Fehler passieren schneller, als den meisten lieb ist. Meist genügt einmal verlesen oder ein einziger Augenblick der Ablenkung – und etwas Kritisches geht schief. Man vergreift sich etwa bei der Zapfpistole und verpasst dem Pkw einen Einlauf mit Sprit, den er so gar nicht mag. Dem VW Touran aus diesem Video widerfuhr das. Ist er unrettbar verloren?

Eine VW-Vertragswerkstatt jedenfalls bezeichnete das Fahrzeug als „tot“. Doch was war geschehen? Im wahrsten Sinne der „Super-GAU“, wie die Frau des Besitzers in einem Brief an die beiden „Autodoktoren“, bekannt aus einem Format des Senders VOX schreibt: Wie sie schildert, handelt es sich um einen Touran Diesel von 2014 mit 1.6 TDI-Maschine, 77 kW und 108.000 Kilometern auf der Uhr. Diesem Diesel verleibte der Eigner eine Ladung Super ein.

Laut dem Brief kam der Wagen noch einen Kilometer weit zum nächsten Supermarkt, bevor er sich weigerte, anzuspringen. Abschleppen durch den ADAC war angesagt. Später wurde es unschön: „Unsere VW-Werkstatt hat uns mitgeteilt, dass der Wagen ‚tot‘ ist“, heißt es in dem Schreiben der Kundin. Eisenspäne seien überall, habe man den Touran-Eignern gesagt – der falsche Kraftstoff könnte die Kraftstoffpumpe zerlegt haben, folgern die Autodoktoren.

Sie sind nun die letzte Hilfe: Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch nehmen sich auch hoffnungsloser Fälle an und reparieren, wo andere längst aufgegeben haben. Doch können sie auch bei einem Touran, für dessen Reparatur die Vertragswerkstatt des Herstellers 8.000 Euro verlangt, noch helfen? Oder müssen selbst die beiden Experten aus dem Automagazin „auto mobil“ mit ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal sich geschlagen geben? Formulieren wir es einmal so, um geneigten Zuschauern den Spaß nicht zu verderben:

Der Fall nimmt eine Wendung, die „skandalös“ ist, wie die Autodoktoren betonen – oder wie Parsch am Ende fragt: „Was ist denn los bei euch, VW!?“

Viel Vergnügen.