Autodieb narrt Polizei bei Verfolgungsjagd: Mann klaut gleich zwei Dienstwagen – In den USA sind sie längst ein geflügeltes Wort: Artikel oder Berichte, die mit „Florida Man“, also „Mann aus Florida“ anfangen. Aus einem für Deutschsprachige schwer definierbaren Grund folgen auf diesen Satz stets kuriose Geschichten, die in dieser Menge nur dieser Bundesstaat hervorzubringen scheint. So wie diesen Bericht einer Verfolgungsjagd.

„Mann aus Florida wird nach einer Verfolgungsjagd festgenommen, bei der er nicht bloß einen, sondern gleich zwei Polizeiwagen gestohlen hat“, so der Tenor nicht nur beim Automagazin „Carscoops“, sondern in nahezu allen Berichten. Am Donnerstag, den 6. Mai wurde die Polizei zu einem Motel gerufen, bei dem es zu Störungen durch eine Person gekommen war. Der „Florida Man“ in dem Fall war der 33-jährige Xavier Javern Cummings.

Bei Eintreffen der Beamten, die dem Vorfall auf dem Gelände zu Fuß nachgingen, sprang Cummings kurzerhand in deren nun leeren Dienstwagen und gab Gas

Weitere Beamten setzten dem Täter nach – Mike Chitwood zufolge, seines Zeichens Sheriff von Volusia County, konnten die Ordnungshüter ein PIT-Manöver mit dem gestohlenen Polizeiauto durchführen. Bei dem standardisierten Rammangriff geriet Cummings geraubtes Dienstfahrzeug von der Straße und in eine Schonung. Die Polizeibeamten stiegen aus, um den Täter festzunehmen – ein Fehler. Der nahm erneut Reißaus, als man ihn festsetzen wollte.

Dieses Mal hatte er den Ford Explorer Police Interceptor seiner Verfolger im Visier – er sprang hinein und drückte abermals auf die Tube: „Der Verdächtige und das Fahrzeug befanden sich in dem bewaldeten Gebiet direkt neben dem Highway“, so die Polizei von Cocoa in einer Erklärung, die an den Sender Wesh 2 herausgegeben wurde. „Als die Beamten versuchten, den Verdächtigen in Gewahrsam zu nehmen, floh er, sprang in ein anderes Cocoa-Streifenfahrzeug, und fuhr weiter nach Norden.“

Cummings raste die Schnellstraße I95 weitere rund zwölf Kilometer herunter – dann setzten Nagelteppiche der Fahrt des Explorers ein jähes Ende

Der Autodieb musste auf den Seitenstreifen rüber ziehen – hier wurde er endlich von einer Übermacht an Ordnungshütern in Gewahrsam genommen, wie in dem Tumult am Ende des Videos zu erkennen. Der 33-Jährige sieht sich nun einer Vielzahl von Konsequenzen gegenüber. Sie sind so zahlreich, dass sie einen Absatz rechtfertigen:

Räuberischer Einbruch in ein Transportmittel, Flucht, Flucht oder Versuch, sich den Strafver-folgungsbehörden zu entziehen, zweimaliger Besitz einer Feuerwaffe durch einen verurteil-ten Straftäter, zweimaliger schwerer Diebstahl einer Feuerwaffe, zweimaliger schwerer Diebstahl eines Kraftfahrzeugs sowie Fahren ohne gültigen Führerschein.

Quelle: carscoops.com