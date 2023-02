So bleibt der Pkw bei Eiseskälte fahrtüchtig

Video zeigt Autobesitzer bei -50 Grad Celsius: So bleibt der Pkw bei Eiseskälte fahrtüchtig – Das Szenario ist wohl jedem Zweirad- und Autofahrer bekannt. Es ist tiefster Winter und eine Mischung aus Eiskratzen, Enteisen und Aufwärmen steht an. Meist frustrierend vor der Fahrt zur Arbeit oder dem Abholen der Kinder, was bei vielen zu berechtigtem Frust führt. Im fernen Jakutien kann man darüber allerdings nur milde lächeln. Bei Außentemperaturen von bis zu -70 °C muss man sich dort ganz anders um sein Auto kümmern, wie das Video zeigt.

Das Video des Kanals „Kiun B.“ trägt den bezeichnenden Titel „Wie man bei -50°C (-58°F) Auto fährt | Jakutien, Sibirien“ und geht gleich in die Vollen. In den Videos des Kanals geht es jedoch keineswegs nur um Autos. Vielmehr wird das gesamte Leben in der arktischen Kälte mit der Kamera dokumentiert und interessierte Fragen der Zuschauer werden beantwortet. Interessierte gibt es genug, mehr als 802.000 Abonnenten verzeichnet der Kanal zum Zeitpunkt dieses Artikels.

Ein Thema, das die Nutzer interessiert:

Die Frage, wie man eigentlich mit seinem Fahrzeug umgehen muss, um es vor Temperaturen zu schützen, bei denen -50°C eher der Durchschnitt als die Ausnahme sind und die bis auf -70°C fallen können. Das Video gibt die Antwort: Die Bilder beginnen mit zwei Personen, die sich im tiefsten arktischen Winter mit einer Plane zu einem Geländewagen begeben. Dies ist der kälteste bewohnte Ort der Erde, und so ist selbst das Autofahren „eine entmutigende Aufgabe“, wie es die Moderatorin des Kanals beschreibt.

Autos, die im Freien geparkt werden, „frieren innerhalb von Minuten ein“, erklärt sie. Die bereits erwähnte Plane wird deshalb zum Beispiel beim Abtauen besagten Geländewagens eingesetzt – sie hält die Luft drinnen, in die ein Heizgerät geschoben wird. Eine andere, vielleicht gar die pragmatischste Lösung: „Viele Einwohner motten ihre Fahrzeuge ein. Sie nehmen die Batterie heraus und lassen das Auto draußen stehen, bis es im Frühling wieder wärmer wird.“

Das sind nur zwei der Möglichkeiten, sich im eisigen Jakutien gegen den arktischen Frost zu wappnen. Welche Techniken die Bewohner noch beherrschen, zeigt das Video eindrucksvoller, als es ein Text könnte.