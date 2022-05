Bei Tempo 230 auf der Autobahn: Skoda zieht auf die linke Spur und erfasst GTI – Jeder, der einen Führerschein in der Tasche hat, musste sich auch auf der Autobahn praktisch beweisen. Wo wiederum jeder, der besagten Führerschein besitzt, weiß, dass sich bei entsprechenden Geschwindigkeiten Bremswege drastisch verändern können, dass es dort auf den richtigen Abstand ankommt, auf Rücksichtnahme – und darauf, nicht einfach und ohne klares Signal rüberzuziehen. Oder es passiert, was hier eben passiert …

Davon kann der Fahrer des Golf GTI aus diesem Video nun ein Liedchen singen. Dank GoPro, die der gute Mann am Kopf trug, können wir in sämtlichen Details miterleben, wie es aussieht, wenn einem jemand auf der linken Spur in die rechte Seite kracht. Bei Tempo 230, wohlgemerkt. Denn ein Skoda-Fahrer zieht aus der mittleren Spur herüber, um selbst an ein paar anderen vorbeizufahren.

Um den Skoda zu warnen, was der gerade zu tun im Begriff ist, betätigt der Golffahrer die Lichthupe. Kein Erfolg. Also geht der VW-Mann in die Eisen – doch der Schaden ist schon angerichtet. Deutlich hörbar kracht der Skoda dem GTI in die Flanke, die Außenspiegel beider Wagen fallen der Aktion zum Opfer, den Skoda verunziert ein schwerer Lackschaden an der Seite. Der GTI-Mann hat den Schaden – und reagiert entsprechend verbal.

Ein eindringliches Video, das zeigt, warum es so wichtig ist, im Verkehr auf seine Umgebung zu achten – insbesondere auf der Autobahn. Dass hier nichts Schlimmeres passiert ist, dafür kann man dankbar sein. Es ist sicher nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass der Fahrer des GTI seinen Wagen beherrscht.

Quelle: carscoops.com