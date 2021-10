Bund will es nach missglücktem Start besser machen

Autobahn-App: Bund will es nach missglücktem Start besser machen – Es war alles andere als ein guter Start für die Autobahn-App der Bundesregierung. So hagelte es massive Kritik der Nutzer aufgrund von fehlenden Funktionen, schlechter Bedienbarkeit und Bugs. Die App wurde mit schlechten Kritiken überschüttet.

Nun aber will es der Bund besser machen und mit einem weiteren Update nachbessern. Ob sich nun alles zum Guten wendet, wird man sehen. Bis dato steht die „Autobahn-App“ unter keinem guten Stern. So kritisiert man, dass diese App, in die das Bundesverkehrsministerium ganze 1,2 Millionen Euro investiert haben soll, reine Steuergeldverschwendung sei.

Miese Bewertungen für Autobahn-App

Zudem fehlt vielen der Mehrwert, da genügend andere kostenlose Karten- und Navigationsapps für Smartphones im Umlauf sind. Nach Monaten und mittlerweile zwei Updates kommt die App allerdings noch nicht auf eine gute Bewertung, liegt sie im Apple App Store doch bei 1,9 von 5 möglichen Sternen und für Android-Geräte bei 2,4 Sternen.

Nun soll aber im ersten Quartal 2022 eine „Autobahn App 2.0“ folgen, die laut Bundesverkehrsministerium dann merklich „nutzerfreundlicher und serviceorientierter“ sein soll. Unter anderem soll die neue Version dann auch Informationen für LKW-Fahrer beinhalten, um etwa bundesweit freie Stellplätze angezeigt zu bekommen.

Quelle: t-online.de