"Auto Trophy" 2023: BMW siegt in zwei Kategorien – BMW konnte beim renommierten Automobilpreis "Auto Trophy" 2023 zwei Siege erzielen. Dieser Wettbewerb, organisiert von der "Auto Zeitung", ist in der Automobilbranche hoch angesehen und wurde in diesem Jahr zum 36. Mal durchgeführt. Die Auswahl der Gewinner basiert auf einer Leser- und Userabstimmung, bei der insgesamt 252 Fahrzeugmodelle in 29 Kategorien zur Auswahl standen.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen insbesondere zwei Fahrzeugsegmente, in denen BMW ordentlich punkten konnte. Die BMW 3er Reihe wurde in der Kategorie "Mittelklasse" zum Gesamtsieger gekürt, ein Titel, den sie nun schon zum siebten Mal in Folge erhält. Auch in der Kategorie "SUV von 30.000 bis 60.000 Euro" konnte sich der BMW X3 gegen seine Konkurrenz durchsetzen.

BMW 3er Reihe und BMW X3: Klassensieger mit Innovation und Qualität

Die BMW 3er Reihe überzeugte die Teilnehmer mit einem Stimmenanteil von 19,0 Prozent und besticht durch ihre überlegene Antriebs- und Fahrwerkstechnologie. Ihre Beliebtheit verdankt sie nicht nur den hocheffizienten Otto- und Dieselmotoren sowie den Plug-in-Hybrid-Systemen, sondern auch dem 8-Gang Steptronic Getriebe und dem innovativen Allradsystem BMW xDrive. Die Kombination aus Komfort, Sicherheit und digitalen Innovationen wie dem BMW Curved Display und dem BMW iDrive System auf Basis des BMW Operating System 8 machen sie zu einem führenden Modell in ihrer Klasse.

Der BMW X3 erhielt 15,3 Prozent der Stimmen und zeichnet sich durch seine vielfältigen Antriebsoptionen aus, darunter moderne Otto- und Dieselmotoren sowie ein vollelektrischer Antrieb im BMW iX3. Seine Präsenz wird durch X-Elemente im Exterieur und hochwertige Ausstattungsmerkmale wie das BMW Laserlicht und das Control Display mit BMW iDrive im Innenraum verstärkt. Der BMW X3 bietet nicht nur ein modernes Premium-Ambiente, sondern auch fortschrittliche Systeme für automatisiertes Fahren und Parken, einschließlich des Driving Assistant Professional und des Parking Assistant.