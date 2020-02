Autor: Bernhard Trecksel

Auto-Statistik: Die zehn beliebtesten Fahrzeuge der Deutschen – Viele Deutsche lieben ihr Auto. Doch welcher Wagen ist hierzulande der beliebteste – und aus welchem Land stammt er? Geht es nach den Statistiken des Onlineportals „AutoScout24“, fällt die Antwort eindeutig aus: Deutsche lieben Deutsche, zumindest beim Thema Pkw. Die Top Ten der meistverkauften Fahrzeuge auf Europas größtem Automarkt spricht eine unmissverständliche Sprache – alle zehn Spitzenplätze gehen an Teutonen.

Den ersten Platz geben wir direkt am Anfang preis: Es ist der gute alte Golf in sämtlichen Variationen, egal ob als Golf 1 von 1977 oder Golf R VII mit allen Schikanen, der bei dem Portal für 55.000 Euro über die Ladentheke wandert. Man darf gespannt sein, ob auch der Golf VIII es zum Bestseller schafft.

Apropos Bestseller:

In den Verkaufsranglisten ebenfalls ganz weit vorne liegen der Audi A4 auf Platz zwei, der Audi A3 auf Platz drei und der Audi A6 auf Platz vier im „AutoScout24“-Ranking. Ist der A4, der bis 1994 noch Audi 80 hieß, bereits für rund 18.618 Euro zu haben, muss man für einen A6, ehemals Audi 100 genannt, schon rund 26.000 Euro auf dem Portal investieren. Der A6 wird auf Platz fünf dicht gefolgt vom BMW 320 in all seinen Variationen.

Platz sechs: Für den Opel Astra, der im Schnitt für 10.192 Euro den Besitzer wechselt. Auf Platz sieben trumpft dann wieder VW mit dem Polo in sämtlichen Modellvariationen auf. Selbst ein 1980er Derby mit Stufenheck und rechteckigen Scheinwerfern findet sich auf dem Portal, doch eben auch der vergleichsweise neue Polo VI mit Schrägheck. Auch ansonsten dominiert VW den Rest dieses Rankings, doch Platz acht schnappt sich der Opel Corsa.

Platz neun ergeht an den Familienvan VW Touran, der für durchschnittlich 16.389 Euro gehandelt wird. Wer etwa 1000 Euro mehr anlegt, kann sich auf Platz zehn das Schlusslicht der Top Ten mit einem älteren Passat Variant Kombi sichern, oder direkt mehr investieren und für 62.000 Euro das neueste Modell mit 272 PS erhalten.

Top-Ten der beliebtesten Modelle 2019 (gebraucht)