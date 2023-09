Aus und vorbei: VW verkündet Ende von Traditionsmarke – Es hat sich bereits seit längerem angedeutet, auf der IAA wurde Volkswagen hinsichtlich der Zukunft einer seiner Marken nun aber deutlich. Im Rahmen eines Gespräches äußerte sich VW-Chef Thomas Schäfer bezüglich der zuletzt eher unauffällig agierenden spanischen Marke Seat, die künftig eine „andere Rolle“ innerhalb des Konzerns spielen werde.

Zwar ist der Cupra extrem erfolgreich, dieser soll jedoch künftig als eigenständige Marke losgelöst von Seat firmieren. Wie es heißt, sollen die aktuellen Generationen von Modellen wie Ibiza, Leon und Tarraco wohl die letzten sein, die Seat herstellt – Nachfolger soll es keine mehr geben.

Möglich wäre es allerdings, dass zumindest der Leon und der Leon Sportstourer noch ein Facelift unter der Marke Cupra erhalten werden. Offiziell ist dies aber noch nicht.

Wie es mit der Sociedad Española de Automóviles de Turismo nach dem Abschied aus dem Autobau weitergehen soll, bleibt fraglich.

Denkbar wäre die Umwandlung in einen Mobilitätsdienstleister nach dem Vorbild von Renault, wobei man sich gegebenenfalls auf die hauseigenen elektrischen Roller namens MÓ stützen könnte.

Schäfer erklärte mit Blick auf die Zukunft von Seat bloß: „Die Zukunft von Seat ist Cupra.“ Entsprechend wolle man „stark in Cupra investieren“. Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sich das einstige Sport-Label zu einer der am schnellsten wachsenden Marken Europas entwickelt hat.

Während im Hause Seat nach nunmehr 70 Jahren in absehbarer Zeit also das letzte Auto vom Band laufen dürfte, wird bei Cupra bereits fleißig an neuen Updates und neuen Fahrzeugen gearbeitet.

Quelle: focus.de