Aus und vorbei: Audi stellt Produktion von Klassiker ein – Im Hause Audi wird demnächst ein absoluter Klassiker der Firmengeschichte beerdigt. Wie es in diversen Medienbericht heißt, soll bereits ab November die Produktion des legendären Modells TT in dem ungarischen Werk in Györ nach nunmehr 25 Jahren dauerhaft stillgelegt werden und der letzte TT 8S mit 400 PS und fünf Zylindern vom Band rollen.

Doch schon jetzt ist ein neuer TT nicht mehr zu haben, sind doch die letzten 10.000 Fahrzeuge bereits verkauft.

„Die Kundenwünsche haben sich im Lauf der Zeit geändert“, zitiert „Motor Presse Stuttgart“ den Produktionsleiter Zoltan Les, der erklärt, nur wegen des TT zu Audi gekommen zu sein, und ergänzt: „Diese Art der Sportwagen ist nicht mehr so gefragt.“

Erschwerend käme die Umstellung auf Elektroantriebe hinzu: „So musste die Audi AG die Entscheidung treffen, den TT einzustellen.“

Erstmal wurde der Audi TT 1995 der Öffentlichkeit auf der IAA damals noch lediglich in Form einer Studie präsentiert. Der Auftritt kam jedoch so gut an, dass das Unternehmen sich entschied, den Wagen in Serie zu produzieren, und bereits drei Jahre später mit der Fertigung begann.

In der Praxis hatte der Sportwagen jedoch so seine Tücken, neigte dieser wegen des abgerundeten Hecks ohne definierte Abrisskante bei hohen Geschwindigkeiten doch zu einem recht starken Auftrieb der Hinterachse, was in zu schnell gefahrenen Kurven ein Ausbrechen des Hecks begünstigte.

Nachdem es im Zuge dessen sogar zu tödlichen Unfällen gekommen war, rüstete Audi mit der Stabilitätskontrolle (ESP) nach.

