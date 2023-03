Aus für Verbrenner in der EU: Wichtige Informationen für Autofahrer – Ab 2035 dürfen in der Europäischen Union keine Neuwagen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren wie Diesel oder Benzin mehr verkauft werden. Am Dienstag wurde das weitgehende Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren in Europa Realität. Zuvor war die Entscheidung lange von den deutschen Verkehrsministern blockiert worden. Die Bundesregierung konnte letztlich durchsetzen, dass Neuzulassungen auch nach 2035 mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden dürfen.

Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge ausschließlich diese Kraftstoffe verbrennen können. Die eigentliche Einigung zwischen den Unterhändlern der EU-Staaten und dem Europaparlament war eigentlich schon Ende Oktober erfolgt. Die deutsche Bundesregierung hatte jedoch Nachforderungen gestellt. Das Verhandlungsergebnis konnte daher erst mehrere Wochen später bestätigt werden, wie „Chip“ berichtet. Eine Partei setzte sich besonders für synthetische sogenannte E-Fuels ein.

FDP machte sich für synthetische Kraftstoffe stark

Deutlich war das Eintreten der FDP für E-Fuels, die aus erneuerbaren Energien mit Hilfe von Wasser und aus der Luft gewonnenem Kohlendioxid hergestellt werden können. Diese synthetischen Kraftstoffe verbrennen sauberer und setzen im Gegensatz zu herkömmlichen Varianten von Benzin oder Diesel keine klimaschädlichen Stoffe frei. Kritikern zufolge werden sie jedoch vor allem in der Schifffahrt und im Luftverkehr benötigt.

Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler kommentierte die Entscheidung am Dienstag vor einem Treffen der zuständigen EU-Minister: „Es ist damit der Weg frei, zu 100 Prozent emissionsfreier Mobilität“, so Gewessler wörtlich. Die Politikerin zeigte sich erfreut über das Ende der Blockade: „Dass es jetzt ein Schlupfloch gebraucht hat, um noch Zauderer mit auf den Weg zu nehmen, das finde ich schade.“

Ausnahmen für synthetische Kraftstoffe möglich?

Am Freitagabend hatten sich die Bundesrepublik und die EU-Kommission doch noch auf einen Kompromiss bei den synthetischen E-Fuels geeinigt. Dieser bezieht sich aber nur auf die mögliche Verbrennung der Stoffe und entsprechende Regelungen. Ob und inwieweit es nach 2035 überhaupt noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in nennenswerter Zahl geben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. So äußerte sich der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer zu solchen Antrieben für E-Fuels.

Gegen diese sprechen laut Dudenhöffer die hohen Herstellungskosten der synthetischen Kraftstoffe und deren „erschreckende Energiebilanz“. Für die Herstellung von E-Fuels wird laut „Chip“-Artikel viel Strom benötigt. Außerdem müssten solche Fahrzeuge von der Automobilindustrie erst noch gebaut werden. Auch gebe es letzte offene Fragen, ob der E-Fuel-Pfad, auf den sich die EU-Kommission und die Bundesrepublik geeinigt haben, in dieser Form überhaupt realisiert werden kann.

Delegierter Rechtsakt

Demnach sollen E-Fuel-Pkw über einen so genannten „delegierten Rechtsakt“ in das EU-Regelwerk aufgenommen werden. Diesen Rechtsakt erlässt zwar die EU-Kommission – doch sowohl das EU-Parlament als auch die Mitgliedstaaten können zwei Monate lang Einwände gegen den Entscheid erheben. Auf Twitter meldete sich beispielsweise René Repasi, SPD-Europaabgeordneter und Professor für Europarecht, zu Wort.

Repasi stellte in dem sozialen Netzwerk bereits in Frage, ob eine Umsetzung wie geplant überhaupt möglich sei. Auch Politiker der Grünen im Europaparlament meldeten sich zu Wort. Sie kündigten an, den Kompromiss genauer in Augenschein nehmen zu wollen.

Quelle: chip.de/