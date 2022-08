Aufsehen bei Polizeikontrolle: BMW 3er Touring als kurioser Wohnanhänger – Um in der derzeitigen Sommer- und Urlaubssaison die Sicherheit von Fahrzeugen zu überprüfen, hat die Polizei der Stadt Hagen in NRW eine Kontrollstelle errichtet. So weit so gut und nichts Außergewöhnliches. Doch das Fahrzeug, welches den Beamten bei der Polizeikontrolle ins Netz ging, war so abgefahren, dass die Polizei Hagen diese Begegnung sogar ins Netz stellte.

Es handelte sich hierbei um einen weißen BMW 3er Touring aus der Baureihe E30. Das verrückte dabei: Es waren gleich drei 3er-Touring-Hecks vorhanden. Das Bild, das sich den Beamten offenbarte, war in diesem Fall ein E30 Kombi, der einen Wohnanhänger hinter sich her zog, gebaut aus zwei BMW 3er Touring-Hecks.

Zwar gibt es immer wieder derlei Anhänger, aber eben nicht beidseitig mit einem Heck gebaut. Meistens sind es schlicht halbierte Kombis mit einer Achse. Bei diesem coolen zweiachsigen Wohnanhänger hat der Besitzer aber eben zwei Kombi-Hecks zusammengeschweißt.

Doch nicht nur das: Die Mitte des Anhängers hat man mit viel Liebe zum Detail und reichlich Aufwand mit Seitenwänden versehen, die aus den originalen hinteren Seitentüren gefertigt wurden. Abgerundet wurde dieser Wohnanhänger mit den baugleichen Felgen des BMW 3er Touring. Das Endergebnis kann sich sehen lassen.

Das empfanden auch die Polizisten vor Ort an der Kontrollstelle. Nach einer Prüfung des kuriosen „BMW 3er Touring“-Wohnanhängers hatten die Hagener Beamten nichts zu beanstanden, wünschten dem Fahrer einen schönen Urlaub und eine gute Reise.

