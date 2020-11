Auf nasser Autobahn: Autofahrer verliert bei 140 km/h Kontrolle über Audi A4 – Das folgende Video ließe sich in einer anschließenden Debatte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Manche halten den Fahrer womöglich für einen Mann, der seinen Wagen gut im Griff hat. Andere werden das genau anders herum sehen oder sich wiederum fragen, ob es nötig ist, bei derartigen Wetterverhältnissen so schnell zu fahren.

Und sicherlich fallen dem einen oder anderen Details und Kleinigkeiten auf, die uns entgangen sind. Wir persönlich versuchen uns indes ganz neutral als Chronisten eines Beinahe-Crashs.

Besagter Fahrer ist in dem Clip mit – wir mutmaßen einfach mal – seiner Frau in einem Audi A4 auf der Autobahn unterwegs. Die Straßen sind nass, dennoch traut er sich und dem Fahrzeug die 140 km/h entspannt zu und zieht auf der Überholspur an einigen LKWs vorbei, während sie auf dem Smartphone zugange ist.

Doch dann bricht der Wagen aus und schlingert von links nach rechts über die Fahrbahn. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und lenkt gegen, um das Auto wieder auf die Spur zu bringen … was einige Schrecksekunden später glücklicherweise auch gelingt.

Die Nummer hätte fraglos ganz anders ausgehen können, vor allem wenn man bedenkt, dass der Audi gerade erst einen LKW überholt hatte. Aber wir sind froh, auch mal darüber berichten zu können, dass alles gut gegangen ist. Zudem muss man der Dame im Wagen zugutehalten, dass diese nicht angefangen hat, panisch zu schreien, was in derartigen Situationen ja eher kontraproduktiv ist.