Auf falscher Strecke: Fahrerin landet mit Mini in Benz-Rennen – Sich wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlen, das ist ein geflügeltes Wort dafür, fehl am Platz zu sein. So dürfte sich auch die Fahrerin des Mini Coopers aus dem nun folgenden Video gefühlt haben. Denn aufgrund eines Missverständnisses fand sich die Frau mit ihrem Kleinwagen plötzlich auf einer Rennstrecke zwischen Benz-Boliden wieder. Seitdem geistert der Clip des Missverständnisses durch die sozialen Medien.

Das Video entstand in Brasilien auf der bekannten Interlagos-Rennstrecke während eines offiziellen Rennens der „Sao Paulo Automobile Championship“. Die Fahrer des Teilnehmerfelds, das nur aus Mercedes-Benz-Fahrzeugen bestand, dürften nicht schlecht wegen des Neuzugangs geguckt haben. Dennoch beendete niemand von ihnen das Rennen wegen der verirrten Fahrerin vorzeitig.

Die Rennleitung sah sich daher genötigt, das Safety-Car ausrollen zu lassen. Später wurde die Fahrerin des Minis namens Renata Monti von dem brasilianischen Magazin „UOL“ nach ihrem kleinen Missverständnis befragt. Sie teilte mit, dass sie auf einem nahe gelegenen Drag Strip des Interlagos-Kurses an einem Viertelmeilensprint beteiligt war, sich aber verfahren hatte.

Ehe sie sich's versah, hätte sie sich auf der falschen Strecke wiedergefunden, so Monti. Der Motorsportverband von Sao Paulo erklärte später, dass der Vorfall nun untersucht wird.